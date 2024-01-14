Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan Görevlerinden Ayrıldı

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, partideki görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Özcan, "Yeni dönemde, kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi'ndeki görevlerimden kendi arzumla bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum" dedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, partideki görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Özcan'ın bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Gelecek Partisi bugün gerçekleştirdiği kongre ile yeni yönetimini belirledi. Kongrenin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, görev alan tüm arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum. Yeni dönemde, kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi'ndeki görevlerimden kendi arzumla bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. İlk günden bu yana tecrübesi, yakın ilgisi ve içtenliğiyle bana siyaset yapma imkanını veren başta saygıdeğer Genel Başkanım, Hocam Prof. Ahmet Davutoğlu olmak üzere, tüm Gelecek Partili yol arkadaşlarıma bu vesileyle tekrar şükranlarımı sunuyorum."