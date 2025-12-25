Gelecek Partisi Sözcüsü Karcı: "Bugün Kurulan Bu Ekonomik Düzen; Emeği Yok Sayan, Yoksulluğu Kalıcılaştıran ve Haramla Semiren Bir Anlayışın Ürünüdür"

(ANKARA) - Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, "İktidarın çarşıda kasılarak yürüyen, Ak Parti'nin siyasal gücünü sermayeye dönüştürmüş ayrıcalıklı bir zümrenin çıkarları üzerinden baktığını inkar edemezdiniz. Çünkü bugün kurulan bu ekonomik düzen; emeği yok sayan, yoksulluğu kalıcılaştıran ve haramla semiren bir anlayışın ürünüdür" dedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "Kibir, gurur, çarşıda pazarda kasılarak yürüme gibi karakter zaafiyetleri, bu çatı altında Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapan kimseye yakışmaz" şeklindeki sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Karcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin cümlelerinizle 'Pazarlara gitmediğiniz için sevgili Musa...' Sayın Cumhurbaşkanı 'haklı' görünüyor olabilir; ancak ortada ciddi bir teknik ve vicdani sorun var. Sizi artık ne çarşıda ne pazarda görebiliyoruz. Eğer bugün gerçekten çarşıya, pazara inebilseydiniz; açlık sınırının dahi altında kalan bu asgari ücrete ne 'hayırlı olsun' derdiniz ne de bu düzeni normalleştirebilirdiniz.

O zaman meseleye, iktidarın çarşıda kasılarak yürüyen, AK Parti'nin siyasal gücünü sermayeye dönüştürmüş ayrıcalıklı bir zümrenin çıkarları üzerinden baktığını da inkar edemezdiniz. Çünkü bugün kurulan bu ekonomik düzen; emeği yok sayan, yoksulluğu kalıcılaştıran ve haramla semiren bir anlayışın ürünüdür."