Haberler

Gelecek Partisi Sözcüsü Karcı: "Bugün Kurulan Bu Ekonomik Düzen; Emeği Yok Sayan, Yoksulluğu Kalıcılaştıran ve Haramla Semiren Bir Anlayışın Ürünüdür"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, "İktidarın çarşıda kasılarak yürüyen, AK Parti’nin siyasal gücünü sermayeye dönüştürmüş ayrıcalıklı bir zümrenin çıkarları üzerinden baktığını inkar edemezdiniz. Çünkü bugün kurulan bu ekonomik düzen; emeği yok sayan, yoksulluğu kalıcılaştıran ve haramla semiren bir anlayışın ürünüdür" dedi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, "İktidarın çarşıda kasılarak yürüyen, Ak Parti'nin siyasal gücünü sermayeye dönüştürmüş ayrıcalıklı bir zümrenin çıkarları üzerinden baktığını inkar edemezdiniz. Çünkü bugün kurulan bu ekonomik düzen; emeği yok sayan, yoksulluğu kalıcılaştıran ve haramla semiren bir anlayışın ürünüdür" dedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "Kibir, gurur, çarşıda pazarda kasılarak yürüme gibi karakter zaafiyetleri, bu çatı altında Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapan kimseye yakışmaz" şeklindeki sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Karcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin cümlelerinizle 'Pazarlara gitmediğiniz için sevgili Musa...' Sayın Cumhurbaşkanı 'haklı' görünüyor olabilir; ancak ortada ciddi bir teknik ve vicdani sorun var. Sizi artık ne çarşıda ne pazarda görebiliyoruz. Eğer bugün gerçekten çarşıya, pazara inebilseydiniz; açlık sınırının dahi altında kalan bu asgari ücrete ne 'hayırlı olsun' derdiniz ne de bu düzeni normalleştirebilirdiniz.

O zaman meseleye, iktidarın çarşıda kasılarak yürüyen, AK Parti'nin siyasal gücünü sermayeye dönüştürmüş ayrıcalıklı bir zümrenin çıkarları üzerinden baktığını da inkar edemezdiniz. Çünkü bugün kurulan bu ekonomik düzen; emeği yok sayan, yoksulluğu kalıcılaştıran ve haramla semiren bir anlayışın ürünüdür."

Kaynak: ANKA / Güncel
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İşte Rezan Epözdemir'in para aktardığı ünlü isimler
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti