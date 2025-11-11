Gelecek Partisi'nden Siyasi Partilere Açıklama

(ANKARA) - Gelecek Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, son günlerde partiyle ilgili gerçeği yansıtmayan bilgilerin dolaşıma sokulduğunu belirtilerek, " Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi de dahil olmak üzere tüm siyasi partilerle hiç bir ön şart koşmaksızın görüşmeyi, dialog hattını hep açık tutmayı ve mümkünse işbirliği yollarının aranmasını şiar edinmiştir. Bu görüşmelerde, bir katılım değil, birleşme ve ittifak modelleri istişare edilmektedir" dedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, parti hakkında basın ve yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

Karcı, son günlerde Gelecek Partisi ile ilgili gerçekliği olmayan bir takım bilgilerin, basın yayın yoluyla kamuoyuyla paylaşıldığını belirtirek, şunları kaydetti:

"Öncelikle belirtmek ve hatırlatmak isteriz ki, Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu, her vesile ile iki kutuplu yapılanmanın toplumumuzun siyaset alanını daralttığını, siyasetin küçük parçalara bölünerek atomize olmasının ise güçlü seçenekler oluşturulmasını engellediğini vurgulamaktadır. Sayın Genel Başkanımız bu tespit temelinde hem TBMM içinde farklı modellerle grup kurulması hem de ortak zeminde buluşabilecek bütün partilerle görüşerek, yeni ve güçlü bir alternatif oluşturulması yönünde hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan öncülük etmeye çalışmıştır. Bu yöndeki çabaları da aralıksız devam etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu temel yaklaşımı doğrultusunda Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi de dahil olmak üzere tüm siyasi partilerle hiç bir ön şart koşmaksızın görüşmeyi, dialog hattını hep açık tutmayı ve mümkünse iş birliğinin yollarının aranmasını şiar edinmiştir. Bu görüşmelerde bir katılım değil, birleşme ve ittifak modelleri istişare edilmektedir. En zor şartlarda büyük fedakarlıklar yapılarak kurulan ve altı yıldır çetin mücadeleler vererek bugünlere ulaşan Gelecek Partisi, ülkemizin önündeki dar boğazları aşmak üzere kararlı şekilde yoluna devam etmektedir. Kamuoyunun dikkatine sunulur."