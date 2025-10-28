Haberler

Gelecek Partisi'nden İsrail Saldırılarına Sert Tepki

Güncelleme:
Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert eleştirilerde bulundu ve İsrail'in terör devleti olduğunu ifade etti.

(ANKARA)- İsrail'in, Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıya tepki gösteren Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, "İsrail bir terör devletidir; terör devletinin verdiği hiçbir söze güvenilemeyeceği bir kez daha en acı biçimde anlaşılmıştır." dedi.

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Karcı, açıklamasında şunları belirtti:

" İsrail, bugün Gazze'ye başlattığı saldırıyı, 'Hamas ateşkes anlaşmasını ihlal etti' yalanına sığınarak gerçekleştirmektedir. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun defalarca vurguladığı ' İsrail'e güven olmaz' sözü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gövde gösterisine dönüşen sözde 'barış anlaşması' sonrası yaptığı uyarıların, ne kadar haklı ve ne kadar yerinde olduğu bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. İsrail bir terör devletidir; terör devletinin verdiği hiçbir söze güvenilemeyeceği bir kez daha en acı biçimde anlaşılmıştır. Hamasi söylemlerle ve içeriği muğlak sözde barış metinleriyle atılan her adım, eli kanlı İsrail'in işlediği soykırımı durdurmayacaktır."

