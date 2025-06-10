Gelecek Partisi'nden İsrail Konsolosluğu'na Protesto

Gelecek Partisi'nden İsrail Konsolosluğu'na Protesto
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Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Gazze'ye insani yardım taşırken saldırıya uğrayan Madleen Gemisi'ni protesto etmek amacıyla İsrail Başkonsolosluğu önünde siyah çelenk bıraktı. İl Başkanı Mehmet Bekhan, saldırıyı lanetleyerek adalet ve insanlık yanındayız mesajı verdi.

(İSTANBUL) - Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen Gemisi'ne uluslararası sularda düzenlenen saldırıyı protesto etmek amacıyla İsrail Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahalesini protesto için İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Partileler, Başkonsolosluk binası önüne siyah çelenk bıraktı. Burada konuşan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekhan, şunları söyledi:

"İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen Gemisi'ne yaptığı hukuk tanımaz saldırısına dikkat çekmek üzere teşkilatımızla birlikte İsrail Başkonsolosluğu önüne silah çelenk bırakıp saldırıyı tekrar lanetledik. Yapılan saldırıyı ve tutuklanan insan hakları savunucularının yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum. Bu saldırı, insanlığa, vicdanlara ve uluslararası hukuka yapılmış bir terördür. Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun dediği gibi 'Gazze'ye sahip çıkmak insanlığın onurunu korumaktır.' Bu zülme sessiz kalmayacağız. Adaletin ve insanlığın yanında olacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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