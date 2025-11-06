Gelecek Partisi'nde İşçi Sorunları Üzerine Görüşmeler Yapıldı
Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ederek çalışanların ekonomik, sosyal ve mesleki sorunları hakkında istişarelerde bulundu.
(ANKARA) - Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ve beraberindeki heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede, çalışanların ekonomik, sosyal ve mesleki sorunları ile bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.
Kaynak: ANKA / Güncel