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Gelecek Partisi kurucularından Ömer Faruk Başaran partiden istifa etti

AA - Esin Işık - Güncel
Gelecek Partisi kurucularından Ömer Faruk Başaran partiden istifa etti

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ömer Faruk Başaran, partisinden istifa etti.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ömer Faruk Başaran, partisinden istifa etti.

Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı da olan iş insanı Ömer Faruk Başaran, kurucuları arasında yer aldığı Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Başaran, siyasi hayatını etkin bir şekilde sürdüreceğini bildirdi.

Gelecek Partisi'nde geçen aylarda da istifalar yaşanmış, genel merkez ve teşkilatlarda bazı isimler partiden ayrılma kararı almıştı.

AA / Esin Işık - Güncel

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