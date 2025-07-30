Gelecek Partisi İl Başkanı Cinsel Taciz Suçlamasıyla Gözaltında

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Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan Gelecek Partisi İl Başkanı Yaşar Beyazgül, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beyazgül'ün görevden alındığı bildirildi.

ADLİ KONTROL ŞATIYLA SERBEST BIRAKILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan Gelecek Partisi İl Başkanı Yaşar Beyazgül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beyazgül, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Beyazgül'ün Disiplin Kurulu kararıyla 29 Temmuz itibarıyla görevden el çektirildiği, il başkanlığı görevine ise Menderes İlçe Başkanı Eyüp Akbaş'ın getirildiği bildirildi.

Tekin GÜRBULAK /İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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