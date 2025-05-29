Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erbakan ve Davutoğlu, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, Süleymaniye Forumu'na katılmak üzere gittiği Irak'taki temaslarına ilişkin Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile istişarede bulunduklarını belirtti.

Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından yapılan ziyarette ana gündemin bu karar olduğunu ve oradaki izlenimlerini aktardığını ifade etti.

DEM Parti, CHP ve DEVA Partisi genel başkanlarıyla da görüştüğünü hatırlatan Davutoğlu, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile yapacağı görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hitaben mektup yazacağını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Davutoğlu'na ziyareti için teşekkür etti.

Yeni anayasa

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni anayasayı 86 milyon için istiyoruz" sözlerine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"Türkiye, 12 Eylül darbe anayasasının yükünü kaldıracak durumda değil. Şartlar değişti. Türkiye'nin milli iradeyi, milli değerlerimizi yansıtan bir anayasaya kavuşması lazım. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni anayasasının tam bir milli mutabakatla, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, insan hakları temelinde, demokratik hukuk devleti kuralları içinde, güçler ayrılığı ilkesine dayalı, milletin gelecek tahayyülünü güçlendirecek şekilde yapılmasını gerekli görürüz."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da "12 Eylül döneminden kalan bir anayasanın değiştirilmesi ve yerine daha demokratik, özgürlükçü, hukukun üstünlüğünü esas alan, insan haklarını ön plana çıkaran bir anayasa yapılmasına elbette kimsenin itirazı olamaz." ifadesini kullandı.

"Zaten çok kez değişime uğramış ve yamalı bohçaya dönmüş bir anayasayla karşı karşıyayız." diyen Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu noktada bir değişiklik ve düzeltme yapılabilir. Kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesine, TBMM'nin yeniden güçlendirilmesine yönelik, mevcut başkanlık sisteminin daha demokratikleştirilmesine yönelik atılacak adımlara biz de elbette destek oluruz. Özel bir anayasa yapılmak isteniyorsa, Sayın Cumhurbaşkanının bir kez daha seçilmesini sağlamak, seçilmesini kolaylaştırmaya yönelik bir anayasa yapılmak isteniyorsa, kişiye özel anayasa olmayacağını, bu nedenle karşı olacağımızı ifade etmek isterim."