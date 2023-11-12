Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Samsun il kongresine katıldı Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Samsun 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Davutoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, dünyada insani değerlerin ayaklar altına alındığını söyledi.

Gazze'yi en iyi Kurtuluş Savaşı'nda istiklal için ayaklanan Samsunluların anlayacağını belirten Davutoğlu, "Dün Londra'da 300 bin insan Gazze için sokakları doldurdu. Dediler ki, 'Filistin bayrağı açamazsınız', açtılar. İngiltere İçişleri Bakanı bunu refleks suçu olarak ilan etti ve açıkça bu protestolara karşı tavır aldı. Yürüyenler sadece Müslümanlar değildi, yürüyenler Arap değildi, yürüyenler Türk de değildi. Yürüyen insanlıktı onların sokaklarında. İngiltere Başbakanı'na meydan okudu o insanlar Londra'da. Onları saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin bütün tarihini bilen bir tarihçi olarak konuştuğunu dile getiren Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Gazzeliler haklıdır, işgal altında olan bir topluluğa, 'ayağa kalkma' diyemezsin. 75 yıldır dar bir alana sıkıştırılmış bir halka 'sus' diyemezsiniz. Mescid-i Aksa derken ve Mescid-i Aksa'ya İsrail postalları girmişken, İslam dünyasının liderleri bir şekilde susmuş olabilirler ama Gazze halkına 'sus' diyemezsiniz. İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir harita gösterip Filistinlilere, 'Siz yoksunuz, burası bütün İsrail' dediğinde bugün toplanan idareciler sessiz kalmış ama babasını, anasını Gazze toprağında şehit vermiş Gazze'nin çocukları sessiz kalamazlar, kalmadılar. Oraya, onlara istiklal şehri Samsun'dan selam gönderiyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsrail ile normalleşme sürecini durdurmasını tavsiye ettiğini anlatan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"İsrail nasıl Gazze'yi çevirip izole etmişse siz de İsrail'i gölgede izole edin. Hava sahalarınızı İsrail'e kapatın. Çok mu zordur? İslam ülkeleri dese ki, 'Ben İsrail'e hava sahamı kapatıyorum'. Savaş ilan etmiyorsunuz, hava sahanızı kapatıyorsunuz. Çünkü hava sahasından İsrail'e giden her şey Filistinlilere kurşun olarak dönüyor. Şu anda bile Türkiye'nin İsrail'e hala ticari ilişkileri sürüyor. İsrail'e yardım yapan şirketler listesini biliyorsunuz. Siz de yayınlayın, deyin ki, 'Bu şirketler bundan sonra hiçbir İslam ülkesinde ihalelere giremeyecek, hiçbir İslam ülkesinde rant devşiremeyecek'. Petrol sevkiyatını durdurun. Dünyaya değil, İsrail'e durdurun."