Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Düzensiz Göç Raporu'nu paylaştı Açıklaması Güncel Haberler Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'nin düzensiz göç sorununa, Türkiye'nin ülke bütünlüğü içinde çıkarlarının ve kamu düzeninin korunması çerçevesinde bakıyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " Türkiye'nin düzensiz göç sorununa, Türkiye'nin ülke bütünlüğü içinde çıkarlarının ve kamu düzeninin korunması çerçevesinde bakıyoruz." dedi. Davutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Devlet Aklı ve Millet Vicdanı Rehberliğinde Düzensiz Göç Sorunu ve Çözüm Önerileri: Gelecek Modeli" başlıklı raporu kamuoyuyla paylaştı. Göç sürecini, büyük küresel ekonomik adaletsizliklerin hızlandırdığını belirten Davutoğlu, barışçıl ve vizyoner diplomasinin tekrar Türk dış politikasına hakim kılınması gerektiğini ifade etti. Rapordaki 68 ana başlıkta 66 eylem planlamasını içeren önerileri açıklayan Davutoğlu, "Gelecek Partisi iktidarında, Türkiye'nin düzensiz göç sorununa evrensel hukuk, tarihi tecrübe, insan hakları ilkeleri ve Türkiye'nin ülke bütünlüğü içinde çıkarlarının ve kamu düzeninin korunması çerçevesinde bakıyoruz." dedi. Güncel Kaynak: AA / Sefa Şahin Togo Cumhuriyeti Gelecek Partisi Türkiye Güncel Haberler

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