Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İstanbul'da partililerle bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gelecek sene ramazanda yeni bir Türkiye'nin ufkunda 'Gelecek' çınarı yükselmesi için bu yaz sokak sokak, mahalle mahalle İstanbul'umuzu ve Türkiye'mizi gezeceğiz." dedi.

Davutoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programa katıldı.

Burada konuşma yapan Davutoğlu, güzel bir günde bayramı idrak ettiklerini söyledi.

İstanbul'un her köşesinde iftar yaparken gördükleri muhabbet ve heyecanın kendilerine umut verdiğini belirten Davutoğlu, "Gerçek yazları yaşayabilmek için bileğimizi, yüreğimizi, alın terimizi koyacağımız son yaza gidiyoruz. Seçim ister bu kasımda olsun ister gerekse haziranda... Bu yaz ne kadar verimli geçerse bu yazın vatan, millet sevdası adına hasadı ne kadar büyük olursa geleceğimiz o kadar emin olacak. Onun için şu andan itibaren sadece İstanbul'umuzda değil, bütün Türkiye'mizde seferberlik ilan ediyoruz." diye konuştu.

Davutoğlu, ramazanın güzel özelliklerinin yıl süresince yayılmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Ramazandaki bu heyecanın bütün yaza ve yıla yayılmasını istediğini vurgulayan Davutoğlu, "Gelecek sene ramazanda yeni bir Türkiye'nin ufkunda 'Gelecek' çınarı yükselmesi için bu yaz sokak sokak, mahalle mahalle İstanbul'umuzu ve Türkiye'mizi gezeceğiz. Ramazanda İstanbul'da değil birçok ilimizde ziyaretlerde bulunduk. Derdini dinledik milletimizin, ahını duyduk, feryadını işittik, güler yüzlü az gördük. Gülen yüzler sadece bizi gördükleri için muhabbetle gülen yüzlerdi." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, insanların birbirine etnik, mezhebi, felsefi ve inanç kökenlerine bakmazsınız selam verebildikleri ve alabildikleri gerçek bayramları yaşatmaya geleceklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından partiye katılanlara rozetlerini takan Davutoğlu, partililerle bayramlaştı.