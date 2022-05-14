Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adıyaman'da temaslarda bulundu - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adıyaman'ın Kahta ve Besni ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

İlçelerde esnafı ziyaret eden Davutoğlu, çevredekilerle selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

Esnaf ve burada bulunanların taleplerini dinleyen Davutoğlu, kendisine davette bulunan vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

Besni ilçesinde partisinin ilçe binasını açan Davutoğlu, gün geçtikçe halktan daha fazla ilgi gördüklerini söyledi.

Hiçbir ayrım yapmayacaklarını belirten Davutoğlu, "Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızın yüreğine girecek ve hem Yörük Ahmet hem de Serok Ahmet olarak Türkiye'yi omuz omuza birleştireceğiz. Hepimiz insan olarak eşitiz. Anadolu'nun yiğitleri olarak eşitiz. Bu ülkenin eşit vatandaşları olarak omuz omuza birlikte geleceğiz." diye konuştu.

Esnaf ve şehit babasından tepki

Kentteki temasları sırasında bir kahvehaneye giren Davutoğlu'na şehit babası olduğunu belirten bir vatandaş, "Ben şehit babasıyım beni yakmayın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzak dur, içim yanıyor bizi yakmayın. 6'lı masadan ayrıl, yanında olalım ama o 6 masadan ayrıl" diyerek tepki gösterdi.

Bir diğer vatandaş da AK Partili olduğunu söyleyerek, "Neden AK Parti'den ayrıldınız, ne gördünüz de ayrıldınız? Cumhurbaşkanımızdan ne gördünüz de ayrıldınız? Biz Cumhurbaşkanımızı seviyoruz, hoş geldiniz ama oyumuz sende değil, vermeyeceğim. 6 taneden hiçbir şey olmaz bunu unutma. Seni seviyoruz ama olmayacak. Dağdakilerine güvenme, askerimizi öldürene güvenme, biz CHP'yi sevmiyoruz." dedi.