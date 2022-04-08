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Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Hakan Tokaç getirildi

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Hakan Tokaç getirildi

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Hakan Tokaç getirildi.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Hakan Tokaç getirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Gelecek Partisinin teşkilat çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bugün iki ismin daha partide görev aldığı belirtilen açıklamada, Hakan Tokaç'ın Ankara İl Başkanlığına getirildiği, Gülnur Hayran'ın ise Genel Merkez'de görev almaya başladığı bildirildi.

Düzenlenen törenle Tokaç'a yetki belgesini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun verdiği kaydedildi.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Gelecek Partisi, Ankara, Güncel, Haberler

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