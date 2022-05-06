'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' hayata geçiriliyor
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18-29 yaş arasındaki kadınların güçlenmesi, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'nin hayata geçirileceğini duyurdu.
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18-29 yaş arasındaki kadınların güçlenmesi, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'nin hayata geçirileceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eğitim ve iş hayatında yer almayan, çeşitli nedenlerle eğitimi kesintiye uğramış, aktif iş arayışı olmayan ya da eğitim ve istihdama dahil olmak isteyen kadınların güçlenmesi, toplumsal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak amacıyla 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'nin hayata geçirileceği belirtildi. 'Ne eğitimde ne istihdamda' (NEET) yer alan 18-29 yaş arasındaki kadınların tespiti, iş gücü piyasası ya da eğitime yeniden dahil edilerek toplumun sosyal ve ekonomik yönden refahının artırılmasına katkı sunmak için başlatılan proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı desteğiyle yürütülecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'ni önemsediklerini belirterek, "Ne eğitimde ne de istihdamda olan genç bir kitle var. Yaş olarak son derece dinamik bir yaşta ve istihdama katıldığında çok verimli olabilecek bir grubun atıl kalmasına gönlümüzün razı olması mümkün değil. Sadece 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin değil, tüm kadınlarımızın istihdama katılması için gerekli çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" dedi.11 PİLOT İL 3 yıl sürecek proje için 11 pilot il (Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon ve Van) belirlendi. İlk etapta Adana, Diyarbakır ve İzmir'de 18-29 yaş arasındaki kadınların eğitim durumları, neye ihtiyaçları olduğu, iş ya da eğitimi ile ilgili kurslara gidip gitmediği gibi bilgilere ilişkin saha araştırmaları yapılacak. Araştırma sonucunda NEET kadınlarının becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için farkındalık ve mesleki eğitimler verilecek. Proje kapsamında, danışmanlık ve mentorluk programları da tasarlanıp uygulanacak.HİBE PROGRAMLARI UYGULANACAKProjeye yönelik faaliyetleri destekleyici uygulamaların hayata geçirilmesi için Sabancı Vakfı koordinasyonunda hibe programı düzenlenecek. Program ile kadın istihdamına ve onların güçlenmelerine yönelik çalışmalar yürüten STK'ların projelerine destek verilecek. Proje kapsamında dijital bir portal da oluşturulacak. Dijital portalda, Türkiye'de NEET kadınların faydalanacağı içeriklerle zengin ve en kapsamlı bilgilerin yer aldığı bir alan olacak. Portal üzerinde NEET kadınlarının özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının kurs, eğitim, staj ve istihdam gibi imkanlarına ulaşabilecekleri 'Fırsatlar Haritası' oluşturulacak. Ayrıca mentorluk ve çevrim içi eğitim modülleri de bulunacak. Mentorluk programlarında, NEET kadınlarının kendilerine ilham verecek kişilerle bir araya getirilerek deneyim paylaşımı ve gelecek planları için vizyon kazanmaları sağlanacak.