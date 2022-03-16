MERSİN (İHA) - Geleceğin ustaları, devlet desteğiyle yetişiyor

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 600 öğrencisi bulunan Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi'ne ilginin yüzde yüz artmasıyla sayı bin 200'e ulaştı

Geleceğin ustaları hem teorik hem de pratik eğitimlerle yetişmeye başlarken bin 200 ile 2 bin 126 TL arasında maaş da alıyor

MERSİN - Devlet politikası kapsamında mesleki eğitimin desteklenerek güçlendirmesiyle birlikte ülke genelinde olduğu gibi Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan 'Mesleki Eğitim Merkezi'ne de ilgi yüzde yüz arttı, geleceğin ustaları hem teorik hem de pratik eğitimlerle yetişmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı koordinesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile çırakların hem lise diploması alması hem de devlet katkısı ile maaş almalarının yolu açılması ilgiyi arttırdı. Ülke genelinde olduğu gibi Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi'nde de otomobil tamirciliğinden, kuaförlüğe kadar 184 farklı meslek dalında eğitim veriliyor. Haftanın bir günü okulda teorik, 4 günü ise alanında sahada pratik eğitim alan öğrencilerden 9, 10 ve 11'inci sınıftakiler bin 276 TL, 12'inci sınıftakiler ise 2 bin 126 TL devletin sağladığı destekle maaş alıyor. Hem maaş alıp, hem eğitimlerini tamamlayan öğrenciler geleceğin ustası olarak yetişiyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 600 öğrencisi bulunan merkeze ilginin yüzde yüz artmasıyla sayı bin 200'e ulaştı.

Her öğrenci maaş alıyor

Okullarında 184 meslek dalında eğitim verildiğini anımsatan Erdemli MESEM Müdürü Hüseyin Kurt, "Öğrencilerimiz haftada bir gün okulda, 4 gün işletmede beceri eğitimi yapmaktadır. Mesleki eğitim merkezleri geçen yıllara nazaran Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın geliştirmiş olduğu teşvikler sayesinde, öğrenci sayımız yüzde yüz artmıştır. Mesleki eğitim merkezinde okuyan öğrencilerimiz 9, 10, 11. sınıflardakiler aylık bin 276 lira maaşları işletme tarafından ödenmektedir, 12. sınıf öğrencilerimiz 2 bin 126 lira maaş almaktadır. İşletmeler öğrencilerimize 1276 lira ve 2126 lira maaşı ödedikten sonra biz onlara devlet katkısı olarak bu miktarları işletmelere ödeme olarak yapıyoruz. Öğrencilerimiz sigortalı olarak çalışmaktadır. Mesleki eğitim merkezinin amacı geleceğin ustalarını yetiştirmektir. Geleceğimiz mesleki eğitimde" dedi.

Öğrencilerin eğitim aldığı bir iş yerinin sahibi olan Mustafa Yavuz ise "Geçmişte çıraklık eğitimde okudum, kalfalık ve ustalık belgelerimi aldım. Daha sonrasında kendi işletmemi kurdum, öğrencilerimi yetiştiriyorum, bilgili bir şekilde. Daha iyi nasıl yapabilirler, nasıl faydalı olabiliriz, öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri alanında kadın kuaförlüğü eğitimi alan öğrencilerden Özge Doğrukul'da gelecekte iyi bir kuaför olmak istediğine dikkat çekerek, "Bir gün okulda 4 gün işletmedeyim, işimi severek yapıyorum, severek geliyorum. İyi ki mesleki eğitim merkezindeyim, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.