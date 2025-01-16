Geleceğin savunma sanayisi teknisyenleri MSB'nin fabrikalarında yetişiyor

Savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bağlısı 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yetişiyor.

MSB ile MEB arasında, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, çalışanları belgelendirmek ve belirlenen okullardan mezun olan öğrencilerin istihdamını sağlamak amacıyla 2023'te işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolle, MEB ile MSB işbirliğinde belirlenecek okullarda veya MSB'nin tahsis edeceği tesislerde açılacak okullarda, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdamının desteklemesi hedeflendi.

Ayrıca protokolle, alan öğretmenlerine iş başında hizmet içi eğitimler düzenlenmesi, atölye ve laboratuvarların yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması, atölye ve laboratuvar derslerinin öğretmenlerle uzmanlar tarafından verilmesi de hedefler arasındaydı.

Öğrencilere, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM), Tersaneler Genel Müdürlüğü (TGM) ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) iş yerlerinde atölye ve laboratuvar eğitimi ile işletmede mesleki ve teknik eğitim imkanı sağlanmasını da amaçlayan protokolle, belirlenen kriterler doğrultusunda öğrencilere burs verilmesi, öğrencilere temrinlik malzeme desteği sağlanması, okullardan mezun olan öğrencilerin MSB tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak imkanlar dahilinde istihdamına destek sağlanması, mesleki ve teknik eğitime yönelik farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi gibi konular da hedefleniyor.

İmzalanan protokolle, öğrencilerin eğitim imkanı bulduğu fabrikalardan biri de MSB AFGM bağlısı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü.

Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenimlerine devam eden öğrenciler, haftanın belirli günleri buraya gelerek, fabrikada çalışan usta teknisyenlerle çalışma imkanı bulup savunma sanayisi gibi kritik bir alanda henüz küçük yaşlarda tecrübe kazanıyor.

Eğitim gördükleri süre boyunca asgari ücretin yüzde 30'u kadar burs alan öğrenciler, eğitim programları bittiğinde ise nitelikli bireyler olarak mezun oluyor.

"Mesleki derslere ilave olarak teknik İngilizce desteği de sağlanmaktadır"

Konu hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürü, fabrika olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan sabit ve döner kanatlı hava araçlarının depo seviyesi bakım, onarım, yenileştirme, modifikasyon ve modernizasyonları alanında faaliyet gösterdiklerini bildirdi.

Protokol hakkında bilgi veren fabrika müdürü, Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden çeşitli branşlardan gelen öğrencilere, sosyal destek ve kariyer rehberliği konusunda her zaman danışabilecekleri, her alandan bir mentör görevlendirilmesi yapıldığını belirtti.

Fabrika müdürü, "Okulumuz ve fabrika müdürlüğümüz koordinesinde oluşturulan program çerçevesinde, uzman eğiticilerimiz tarafından atölye ve hangarlarımızda teknik ve uygulamalı dersler verilmeye başlanmıştır. Mesleki derslere ilave olarak teknik İngilizce desteği de sağlanmaktadır." dedi.

Önceki eğitim öğretim yılında aile katılımlı bir organizasyonla öğrencilere başarı belgesi verildiğini de aktaran fabrika müdürü, şöyle devam etti:

"Eğitim öğretim dönemi süresince, başarıyı teşvik etmek ve desteklemek, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının tercih edilmesini sağlamak adına asgari ücretin yüzde 30'u oranında burs ödemesi gerçekleştirilmektedir. 4 yıl boyunca, haftalık düzenli olarak eğitime tabi tutulan öğrencilerimiz, hava araçlı sistemleri konusunda donanımlı bir birey olarak mezun olacaklardır."

Fabrika müdürü, protokol kapsamında yalnız öğrencilere değil, okula da destek olduklarını belirterek, "Bu kapsamda okulumuzun uçak bakım alanı atölye derslerinde kullanmak üzere talep ettiği helikopter ve uçak malzemelerinin hibe edilmesine ilişkin işlemler de devam etmektedir." diye konuştu.

"Meslek liselerinin daha fazla tercih edilebilir yeni bir formata kavuştuğunu öngörmekteyiz"

Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Nihat Şimdi ise hayata geçirilen protokol kapsamında, 9'uncu sınıftan başlanarak akademik başarısı en yüksek olan öğrencilerden başlanmak üzere kontenjanlar dahilinde 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde teorik ve uygulamalı eğitimlerin başladığını anlattı.

Okul Müdürü Şimdi, "Bu sayede meslek liselerinin daha fazla tercih edilebilir yeni bir formata kavuştuğunu, sektörün ihtiyaç duyduğu hemen her alanda nitelikli eleman yetiştirilmesine önemli bir katkı sağlayacağını öngörmekteyiz." ifadesini kullandı.

Protokolle yapılan işbirliğinin bu iki motivasyon unsurunu açık bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çeken Şimdi, "İnşallah bizler de Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesi olarak, bu anlamda AFGM başta olmak üzere savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli temin edecek adımları birlikte atmış olacağız." dedi.

"Hedefim, hem iyi bir teknisyen hem de iyi bir askeri personel olmak"

Fabrikada eğitim alan Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı 10'uncu sınıf öğrencisi Eyyüp Erdem Taştan, fabrikada bulunan hava araçlarında kullanılan aviyonik sistemlerin bakımın ve onarımını ustalarla yapmanın çok heyecan verici olduğunu anlattı.

Taştan, "Hedefim, ileride helikopterlerin aviyonik sistemlerinin bakımının yapıldığı, ülkemizdeki en iyi teknik kadroyla çalışıp, hem iyi bir teknisyen hem de iyi bir askeri personel olmaktır. Devletimize ve aziz milletimize bu şekilde hizmet etmekten mutluluk duyacağım." dedi.

Uçak Bakım Alanı 10'uncu sınıf öğrencisi Kerim Çimen de geçen yıl 9'uncu sınıftan itibaren 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde hem teorik hem de uygulamalı olarak ders almaya başladıklarını anlatarak, "Okuldaki derslerimizde hava araçlarını öğretmenlerimiz anlatıyor ancak burada ustalarımız sayesinde uygulamalı olarak da görüyor ve kendimizi geliştiriyoruz. Helikopterlere gövde ve motor modernizasyonunu yapan ustalarımla birlikte olmaktan mutlu oluyor, onur duyuyorum." diye konuştu.

"ATAK helikopterine dokunmak benim için çok heyecan vericiydi"

Uçak Bakım Alanı öğrencilerinden Batuhan Yalçın da hayatında yakından göremeyeceği helikopterleri, kendilerine sunulan bu imkan sayesinde fabrikada gördüğünü söyledi.

Bunun kendisi için mutluluk ve heyecan verici bir şey olduğunu söyleyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Burada yerli üretim milli savunma araçlarını gördük. Bakımlarını, ustalarımızla birlikte yapıyoruz. İnşallah ileride devamlarını da görür, biz de bu sistemin bir parçası oluruz. Fabrikada şahit olduklarımla, ülkemizin savunma sanayisinde ve özellikle askeri havacılıkta ne kadar geliştiğini ve ilerlediğini gördük. Ayrıca burada birçok helikopterin bakım ve onarımı yapılıyor ancak özellikle yerli ve milli üretimimiz olan ATAK helikopterini yakından görmek ve ona dokunmak benim için çok heyecan vericiydi."

Çimen, okuduğu bölüm dolayısıyla 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde çalışmayı çok istediğini ve bunun için çabaladığını da sözlerine ekledi.