Geleceğin sağlıkçıları, beyaz önlük giyerek mesleğe ilk adımlarını attı

Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'ndan öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğrencilerinin mesleğe ilk adımlarını simgeleyen beyaz önlük giyme töreni üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Törene, Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Levent Uysal, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Soner Şahin, Washington Sağlık ve Bilim Üniversitesi Başkan Yardımcısı Peggy Allen, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan törende üniversitenin öğretim üyeleri müzik dinletisi de sundu.

"Nobel ödüllü bilim insanı yetiştirme düşümüz bir gün gerçek olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Levent Uysal, "İnşallah Allah sizlere bu beyaz önlüğü beyaz duygularla taşımayı nasip eder." ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın ise şunları kaydetti:

"Bugün Üniversitemiz için çok önemli bir gün. Çünkü bugün tıp fakültemizin ilk öğrencileri ömür boyu yapacakları fedakarlıkların ve kurtaracakları hayatların simgesi olan beyaz önlüklerini onlara örnek olacak kişilerin elinden giyecekler. Bu güzel ve anlamlı başlangıç hepimize hayırlı olsun. Sevgili öğrencilerimiz giydiğiniz önlükler sizlere başarı sağlık ve mutluluk dolu güzel günler getirsin inşallah. Nişantaşı Tıp Fakültesi Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Soner Şahin hocamızın önderliğinde Türk tıbbını dünya markası yapma hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlı bir şekilde yürütmektedir. Türk tıbbının bir dünya markası haline getirme yolunda Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından atılacak daha nice adımlar, inanıyorum ki geleceğin Nobel ödüllü bilim insanı ve hekimleri yetiştirme düşümüzü de bir gün gerçek kılacaktır."

"Hedef ve arzuya doğru durmadan koşmaktayız"

Üniversitenin Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Soner Şahin de öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, "Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye'nin ve dünyanın kalbi İstanbul'un en seçkin üniversitelerinden biridir. 2021 yılında siz değerli öğrencilerimiz ile yola çıkmış en genç tıp fakültesi olmasına rağmen basamakları hızla ilerleyerek hak ettiği hedef ve arzuya doğru durmadan koşmaktadır. Bu onurlu mesleğin mensubu olmaktan duyduğum mutluluğu, yarın meslektaşım olacak siz değerli öğrencilerimizle, saflığın timsali olan beyaz önlüklerinizi giydirme mutluluğu ile taçlandırmış olmaktan duyduğum mutluluğu özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Washington Sağlık ve Bilim Üniversitesi Başkan Yardımcısı Peggy Allen ise öğrencilere bir tavsiyede bulunarak, görevlerinde ve eğitim yolculuklarında odaklanmalarını, tıpta ve sağlıkta kestirme yol olmadığı için bu yolculuğu adım adım ilerletmeleri gerektiğini bildirdi.