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Geleceğin Sağlık Teknolojileri-Genomiks Kongresi İstanbul'da düzenlenecek

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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleceğin Sağlık Teknolojileri-Genomiks Kongresi, 8-9 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kongre, genom alanında dünya çapında söz sahibi bilim insanlarını bir araya getirecek ve gelecek perspektifini belirlemeyi hedefliyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) Future Health etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Geleceğin Sağlık Teknolojileri-Genomiks Kongresi", 8-9 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TÜSEB'den yapılan açıklamaya göre, kongre "geleceğin en parlak alanlarından biri" olan genom hakkında dünya çapındaki söz sahibi birçok bilim insanını bir araya getirecek.

İstanbul'daki Wish More Hotel'de düzenlenecek "Geleceğin Sağlık Teknolojileri-Genomiks Kongresi"nde, dünya çapında yürütülen genom çalışmalarının güncel durumları ele alınarak, bu alan hakkında gelecek perspektifinin belirlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca kongrede, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından desteklenen, TÜSEB bünyesinde kurulan Türkiye Ulusal Genom Merkezi altyapısıyla TÜSEB Aziz Sancar Araştırma Merkezinde yürütülen "Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi"nde gelinen son durumla ilgili gelişmeler de kamuoyuyla paylaşılacak.

Kongreyle ilgili detaylı bilgiye "https://futurehealthcongress.tuseb.gov.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

TÜSEB sağlık bilim ve teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışıyor

TÜSEB, sağlık bilim ve teknolojileri alanında Türkiye'ye ve tüm insanlığa hizmet etmek, ülkenin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için 11. Kalkınma Planı hedefleri ve Cumhurbaşkanlığının belirlediği öncelikler de dikkate alınarak, ülkenin ileri teknolojik ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam tesis etmek, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yoluyla bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu araştırmaları koordine etmek, sağlık bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak, sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla 2014'te kuruldu.

Sağlık bilim ve teknolojileri alanında nadir hastalıklar, klinik araştırmalar, aşı çalışmaları, kanser, biyoteknoloji, genom, sağlıkta yapay zeka kullanımı, tıbbi cihaz, tanı kiti, sağlıkta akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere sağlık dikeyinde ihtiyaca yönelik birçok çalışma, TÜSEB'in bünyesinde bulunan 9 enstitü, Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı, Sağlık Endüstrilerinde Yerlileşme ve Proje Geliştirme Daire Başkanlığı ile Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından yürütülüyor.

Türkiye'de konusu sadece "sağlık bilim ve teknolojilerinin geliştirilmesi" olan TÜSEB, bu amaçlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığının tüm birimleriyle entegrasyon ve işbirliğinde çalışarak, fikirden ürüne giden süreçte kritik roller üstlenmeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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