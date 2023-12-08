Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TÜSEB) Future Health etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Geleceğin Sağlık Teknolojileri-Genomiks Kongresi" İstanbul'da başladı. Kongrede, Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi'ne ilişkin bilgi verildi ve dünya çapında yürütülen genom çalışmaları ele alındı. Ayrıca, Türkiye Genom Projesi Veri Paylaşım Portalı tanıtıldı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TÜSEB) Future Health etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Geleceğin Sağlık Teknolojileri-Genomiks Kongresi" İstanbul'da başladı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen kongrede, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen ve TÜSEB Aziz Sancar Araştırma Merkezinde yürütülen "Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi"ne ilişkin alanında uzman kişiler tarafından bilgi verildi.

"Geleceğin en parlak alanlarından biri" olan genom hakkında dünya çapındaki söz sahibi birçok bilim insanının katıldığı kongrede, dünya çapında yürütülen genom çalışmalarının güncel durumları ele alındı.

"Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi"ne ilişkin AA muhabirine açıklama yapan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜSEB'in 9 bilimsel enstitü ve çeşitli AR-GE destek birimleriyle beraber Türkiye'deki sağlık, bilim ve teknolojileri alanındaki çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yine, akademi, özel sektör ve diğer kamu kuruluşlarındaki sağlık amaçlı projeleri de desteklediklerini belirten Akdoğan, bu projenin, TÜSEB'in genom araştırmaları yapılan Türkiye Ulusal Genom Merkezi bünyesinde sürdürüldüğünü anlattı.

Akdoğan, "Genom araştırmaları, nadir hastalıklar ve kanser gibi hastalıklarının erken tanısı ile tedavisine yönelik ilaçların geliştirilmesi açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Ülke popülasyonuna özgü genetik özelliklerin ortaya konulması anlamında, bu proje kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Akdoğan, bu araştırmaların insanların hayat kalitesinin artırılmasını sağlandığını kaydetti.

Kongrede, projeye ilişkin araştırmanın nasıl yapıldığı alanında uzman kişiler tarafından anlatıldı.

Türkiye Genom Projesi Veri Paylaşım Portalı tanıtıldı

Kongre kapsamında, Türkiye Genom Projesi Veri Paylaşım Portalı tanıtılarak kullanıma sunuldu. 557 sağlıklı bireye ait varyantı içeren portal, Türkiye'ye özgü genetik değişimleri ayrıştırarak hastalıkların tanısının daha hızlı konulmasına ve daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Portal, nadir görülen, kronik hastalıklar, kanser, enfeksiyon hastaları ve kişisel tıp alanında ve genetik alanda çalışma yürüten tüm bilim insanları tarafından kullanılacak.

Bu portal sayesinde ilk kez Türkiye'nin genom haritasının çıkarıldığı, zamanla genişleyeceği bildirildi.

Kongre 9 Aralık'a kadar devam edecek.