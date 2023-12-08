Üye Girişi
Haberler

Geleceğin Sağlık Teknolojileri-Genomiks Kongresi İstanbul'da Başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TÜSEB) Future Health etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Geleceğin Sağlık Teknolojileri-Genomiks Kongresi" İstanbul'da başladı. Kongrede, Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi'ne ilişkin bilgi verildi ve dünya çapında yürütülen genom çalışmaları ele alındı. Ayrıca, Türkiye Genom Projesi Veri Paylaşım Portalı tanıtıldı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TÜSEB) Future Health etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Geleceğin Sağlık Teknolojileri-Genomiks Kongresi" İstanbul'da başladı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen kongrede, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen ve TÜSEB Aziz Sancar Araştırma Merkezinde yürütülen "Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi"ne ilişkin alanında uzman kişiler tarafından bilgi verildi.

"Geleceğin en parlak alanlarından biri" olan genom hakkında dünya çapındaki söz sahibi birçok bilim insanının katıldığı kongrede, dünya çapında yürütülen genom çalışmalarının güncel durumları ele alındı.

"Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi"ne ilişkin AA muhabirine açıklama yapan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜSEB'in 9 bilimsel enstitü ve çeşitli AR-GE destek birimleriyle beraber Türkiye'deki sağlık, bilim ve teknolojileri alanındaki çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yine, akademi, özel sektör ve diğer kamu kuruluşlarındaki sağlık amaçlı projeleri de desteklediklerini belirten Akdoğan, bu projenin, TÜSEB'in genom araştırmaları yapılan Türkiye Ulusal Genom Merkezi bünyesinde sürdürüldüğünü anlattı.

Akdoğan, "Genom araştırmaları, nadir hastalıklar ve kanser gibi hastalıklarının erken tanısı ile tedavisine yönelik ilaçların geliştirilmesi açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Ülke popülasyonuna özgü genetik özelliklerin ortaya konulması anlamında, bu proje kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Akdoğan, bu araştırmaların insanların hayat kalitesinin artırılmasını sağlandığını kaydetti.

Kongrede, projeye ilişkin araştırmanın nasıl yapıldığı alanında uzman kişiler tarafından anlatıldı.

Türkiye Genom Projesi Veri Paylaşım Portalı tanıtıldı

Kongre kapsamında, Türkiye Genom Projesi Veri Paylaşım Portalı tanıtılarak kullanıma sunuldu. 557 sağlıklı bireye ait varyantı içeren portal, Türkiye'ye özgü genetik değişimleri ayrıştırarak hastalıkların tanısının daha hızlı konulmasına ve daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Portal, nadir görülen, kronik hastalıklar, kanser, enfeksiyon hastaları ve kişisel tıp alanında ve genetik alanda çalışma yürüten tüm bilim insanları tarafından kullanılacak.

Bu portal sayesinde ilk kez Türkiye'nin genom haritasının çıkarıldığı, zamanla genişleyeceği bildirildi.

Kongre 9 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İstanbul Genetik Türkiye Teknoloji Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kullanılmayan Eşyalar Ev Ekonomisine Katkı Sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı Açıldı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title