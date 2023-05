Geleceğin Restorasyon Teknikerleri burada yetişiyor

BOLU Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu öğrencileri uygulamalı restorasyon dersi görerek deneyim kazanıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan BAİBÜ Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu restorasyon bölümü öğrencileri sahada tecrübe kazanıyor. Konya'dan gelen tecrübeli eğitimcilerden tarafından uygulamalı ders gören geleceğin Restorasyon Teknikerleri standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Okul bahçesinde ders gören öğrenciler, eski ahşap yapı malzemeleri uygulamalı olarak restore etti. Okul bahçesinde gençler, el becerilerini geliştirmek için adeta birbirleriyle uygulama yapmak için yarıştı.

"Restorasyon çalışmalarının ilk eğitimini veriyoruz"

Restorasyon eğitimini veren Serdar Çoban, "Restorasyon bölümü okullarında uygulama alanlarında eğitime devam ediyoruz. Şu an buradaki öğrencilere ahşap ile ilgili uygulamalı anlatıyoruz. Kendilerine ilk işe başladıkları zaman mesleğe neler yapılabileceğini, nereden başlayacaklarını bunların ilk eğitimini veriyoruz. Burada gördüğünüz kapılarımızda bulunan ahşap yağlı boyaların temizliği aşaması ve rasta taşımaları daha sonraki saatlerde anlatacağız. Eğitim için Türkiye genelindeki okullarımızı gezerek eğitim veriyoruz. Mimar restorasyon bölümlerinde öğrencilerin yetişmesini sağlıyoruz. U şekilde ikimiz de birlikte devam ediyoruz. Şu an ahşap uygulaması yaptırıyoruz, raspatı olarak devam ettiriyoruz. Şu an burada 45 öğrencimiz var, mimarlık bölümünden katılan öğrenciler de var. Onlar da restorasyonu merak ettikleri için katıldılar. Hep beraber çalışmaya, uygulamaları anlatmaya devam ediyoruz" dedi.

Öğrenci Sedanur Kılıç, "Burada boya kaldırma uygulaması yapıyoruz, boya rastası yapıyoruz. Mimarlık restorasyon 2. sınıf öğrencisiyim. Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda son senem. Geçen sene de biz bu uygulamayı yapmıştık, bu sene de daha geliştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Uygulamayı göstermek için öğrencilerle buluşturuyoruz"

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi Meral Vural, "Bugün okulumuzda bir etkinliğimiz var. Konya'dan Restorasyon firması misafirimiz oldu. Her dönem sektörde çalışan uygulamalı firmalardan buraya getirtiyoruz, uygulamayı göstermek için öğrencilerle buluşturuyoruz. Öğrenciler burada teorik eğitim alıyorlar, fakat uygulama konusunda belirli şeyleri göremiyorlar. Bazı uygulamalar yetersiz olduğu için gelen firmalar sayesinde onlar da bu açıklarını kapatıyorlar, tatbik olarak çalışmalar yapılıyor. Bu konuda bize firmalar sağ olsun gönüllü olarak yardımda bulunuyor. Koruma ya destek kültür varlıklarını korumak gerçekten büyük destek görüyoruz. Bu sayede öğrencilerimizle birinci elden işlerini öğrenmiş oluyorlar. Bu çalışmalarda bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Her sene bu etkinliklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bölümümüzde 100 öğrencimiz var, mimarlık fakültesinden de bu dönemi öğrenci geldi. Hocalarımızla birlikte onlar da eğitime katılıyor" ifadelerine yer verdi.