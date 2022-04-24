Geleceğin rafting antrenörleri Melen Çayı'nda uygulamalı ders alarak yetişiyor

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde seçmeli okutulan rafting dersi alan öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitimlerle rafting antrenörü olma yolunda ilk adımlarını atıyor.

Türkiye'nin en önemli rafting parkuruna sahip, yılda yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan 16 kilometrelik Melen Çayı, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde bu yılın ikinci döneminde seçmeli okutulan rafting dersi alan öğrencilere ev sahipliği yapıyor.

DÜ Rektörlüğü ve Rafting Federasyonu iş birliğinde açılan seçmeli derslere katılan öğrenciler, federasyon tarafından verilen teorik dersleri üniversitede, uygulamalı dersleri ise Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe'den Melen Çayı'nda alıyor.

Derslerin eğlenceli geçtiği Melen Çayı'nda öğrenciler, bot şişirmekten kürek tutmaya, su üzerindeki botun kontrolünden suya düşüldüğünde nasıl davranılacağına yönelik birçok tecrübeyi yaşayarak öğreniyor.

Öğrencilere yeni bir meslek alanı oluşturmak, rafting milli takımlarına saha eğitimi almış antrenörler yetiştirmesi amacıyla açılan rafting dersine 11 öğrenci katılım sağlıyor.

"Federasyonumuz da bize her konuda yardımcı oluyor"

DÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. İnci Karadenizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzce'nin birçok doğal güzelliği bünyesinde barındırdığını belirterek, öğrencilerin doğa sporlarından faydalanması adına çalışma yaptıklarını söyledi.

Karadenizli, ikinci dönemin başında 4. sınıf öğrencilerine yönelik rafting dersini seçmeli ders olarak uygulamaya başladıklarını aktararak, "Öğrencilerimize antrenörlük ve öğretmenlik haricinde istihdam oluşturmak adına, ileride rafting branşında eğitim veren antrenörler olabilmeleri için bu dersi açmak istedik. Bundan sonraki senelerde ise 1. sınıftan itibaren öğrencilerimize rafting dersini vermek istiyoruz. En başından beri Rafting Federasyonuyla koordineli şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin dersten keyif aldığını dile getiren Karadenizli, "Hem ders olarak alıyorlar hem öğreniyorlar hem de bunu meslek olarak da yapabiliyorlar. Federasyonumuz da bize her konuda yardımcı oluyor. Birol Bey de burada Rafting İl Temsilcisi, ücret talebi yok. Üniversitemize de geriye çocukları alıp buraya getirmek kalıyor." ifadelerini kullandı.

"Çok iyi bir nesil geliyor"

Düzce Rafting İl Temsilcisi Tepe de üniversite ve Rafting Federasyonu iş birliğinde başlatılan ders programına gönüllü destek verdiklerini anlatarak, "Çok güzel bir proje. Türkiye'de uzun yıllar sonra rafting seçmeli ders olarak işleniyor. Burada dersimizi uygulamalı gösteriyoruz. Gençlerimize bu dersle inşallah güzel bir yol gösterebiliriz. Onlara bu konuda dokunup okullarını en güzel şekilde tamamlamalarına vesile olup istihdamlarına katkı sağlayabilirsek ne mutlu bizlere." şeklinde konuştu.

Kendilerinin çekirdekten yetiştiğini fakat öğrencilerin hem teorik hem uygulamalı eğitim aldığını belirten Tepe, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız Spor Bilimleri okuyor ve bütün eğitimlerini baştan sona alıyorlar. Ayrıca bizimle tanışmaları da çok büyük bir tecrübe zaten. Daha önce milli takım antrenörlüğü de yaptım. Federasyonumuz bünyesindeki kurum ve kuruluşlarla da bir arada çalışıyoruz. Onlar için bir fırsat. Çok iyi bir nesil geliyor. Hem okuyorlar hem öğreniyorlar hem de yaşıyorlar. Antrenörlük anlamında ve akademik olarak çok başarılı gençlerimizin geldiğinin ayak sesleridir bunlar."

Seçmeli rafting dersi alan Aleyna Coşkun ise dersi çok sevdiklerini, eğitimin yararlı olduğunu dile getirerek, "Bizim için öğrenmek çok önemli. Raftinge gitgide merak saldım. Bizler burada öğreniyoruz, ileride öğretme fırsatımız da oluyor. Burada kalırsam şartlar olursa bu alanda uygulama yapmayı kesinlikle düşünürüm. Eğitim aldığımız alan antrenörlük olduğu için kesinlikle rafting alanında da antrenörlük yapıp öğretmeyi düşünürüm." ifadelerini kullandı.