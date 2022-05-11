Geleceğin mühendisleri BİLSEM'de yetişiyor

BİNGÖL Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezinde özel yetenekli öğrenciler, aldıkları eğitimlerle geleceğin mühendisleri olmayı hedefliyor.

Bingöl'de 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde açılan Bilim ve Sanat Merkezi, özel yetenekli öğrencilere eğitim vermeye devam ediyor. İlk açıldığı dönemlerde 180 başvurunun yapıldığı okula, son dönemlerdeki başvurular 8 binlere kadar ulaştı. Belirli süreçlerden geçerek seçilen öğrenciler BİLSEM'de yeteneklerine göre, bilgisayar, robotik kodlama, tasarım gibi birçok alanda eğitim alıyor. Öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları projeleri de TÜBİTAK bölge ve ulusal yarışmaları, TEKNO-FEST, Türkiye zeka vakfı akıl oyunları, dijital tasarım ve oyun yarışmalarında sergiliyor.

"Amaç beyin göçünü önlemek, geleceğin mühendislerini yetiştirmek"

BİLSEM'de amaçlarının geleceğin mühendislerini yetiştirmek olduğunu belirten kurum müdürü Mahmut Yılmaz, "Kurumumuz 2012 yılından beri hizmet vermektedir. Bilim Sanat Merkezlerinde özel yetenekli öğrencilere eğitim verilmektedir. Bu öğrencilerde belirli aşamalardan geçerek, belirli süreçlerden geçerek alınmaktadırlar. Kurumumuz ilk açıldığı zaman 180 öğrenci başvuruda bulunmuştu, şimdi ise bu sayılar 8 binlere varmaktadır. Buradaki amaç öğrencilerimize doğru eğitimi vermektir. Öğrencilerimizin eğitim aldığı alanlar, genel yetenek, genel zihinsel alandan, müzik ve resim alanından kendi özel yeteneklerine göre eğitim almaktadırlar. Burada bir amaç, beyin göçünün önüne geçmektir aslında. Bu değerleri yerelde tutup, yerelde değerlendirip geleceğin bilim adamlarını, geleceğin mühendislerini yetiştirmek misyonumuz olarak değerlendirebiliriz. Öğrencilerimiz robotik eğitim, fen bilimleri, sosyal bilimleri, resim, müzik, robotik kodlama ve bunların yanında birçok atölyede eğitim almaktadırlar" dedi.

"Mühendis olduktan sonra ülkeme daha faydalı olmak istiyorum"

3 yıldır BİLSEM'de eğitim gören öğrencilerden İdris Yiğit Çağdaş, hedefinin ülkesine faydalı bir mühendis olmak olduğunu söyledi. Çağdaş, "BİLSEM'de 3 yıldır öğrenim görünüyorum. Burada daha çok tasarımlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu uygulamalarla yaptığımız tasarımlarla ben bir uygulama geliştirmek istiyorum. Oyun gibi görünecek, çocuklara hayatın aşamalarını öğretecek. Bir oyun yapmak istiyorum ama eğitici de olacak. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum hedefim bu. Mühendis olduktan sonra ülkeme daha faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden Meryem Yiğit ise "Tasarımcı olmak istiyorum. Teknoloji ve tasarım dersinde de tasarımlar yaparak kendimi ileri de daha fazla geliştirebileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.