"Geleceğin Kenti" Xiong'an'ın Simge Binası Akıllı Teknolojiyle Donatıldı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde merakla beklenen "geleceğin kenti" Xiong'an Yeni Bölgesi, son altı yılda inşa edilen 3.500'den fazla binayla hızla şekilleniyor.

Sinochem Holding'in genel merkez binası projesi, büyük ölçekli olması, zorluk derecesi ve yüksek kalite gerektiren koşulları ile Xiong'an tarihinde inşaat alanında pek çok rekor kırdı.

İnşaatta, akıllı teknolojiler kullanılıyor.

SES 1 (Çince): XİNG CHENGXİ, Projenin baş mühendisi:

"Akıllı platform sistemi temel olarak istatistiksel analiz yapmanın ve tüm BIM sistemlerinde veri ilişkilendirmesi gerçekleştirmenin yanı sıra günlük yönetim için veri girişi yapmak, inşaata ilişkin karar alma ve yönetim süreçleri için teknik destek sağlamak için akıllı kameralarımızı kullanarak saha verisi topluyor."

SES 2 (Çince) TANG LEİ, Proje yetkilisi:

"Şu anda bodrum katı inşaat halinde ve burada yaklaşık 600 işçi çalışıyor. Ofis binası tamamlandığında yaklaşık 2 bin kişiyi barındıracak ve Xiong'an'ın gelecekteki simgesi haline gelecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiong'an'dan bildiriyor. (XHTV)