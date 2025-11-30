Haberler

Geleceğin Karbon Yutak Alanı: İLBANK Hatıra Ormanı Fidanları Öğrencilerle Buluştu

Geleceğin Karbon Yutak Alanı: İLBANK Hatıra Ormanı Fidanları Öğrencilerle Buluştu
Güncelleme:
İLBANK ve ÇEVRE Bakanlığı'nın işbirliğiyle oluşturulan 'İLBANK Hatıra Ormanı' fidan dikim etkinliğine 50 öğrenci katıldı. Ağaçlandırma çalışmaları geleceğin karbon yutak alanını oluşturmayı hedefliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü ile İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) işbirliğinde yürütülen ağaçlandırma çalışması kapsamında, geleceğin karbon yutak alanı olacak "İLBANK Hatıra Ormanı Karbon Yutak Alanı" öğrencilerin katılımıyla oluşturuldu.

İLBANK'tan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, Bahçelievler Nebahat Keskin İlkokulundan yaklaşık 50 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, ÇEM ve İLBANK yetkililerinin rehberliğinde fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen yetkililer, ağaçların adeta çevrenin yeşil kalbi olduğunu, fidanların yıllar içinde bir ormana dönüşerek temiz hava, hayvanlar için yaşam alanı ve güçlü bir karbon yutak alanı sağlayacağını belirtti.

Öğrenciler de fidan dikmelerinin kendilerine büyük mutluluk verdiğini, fidanların ağaçlara dönüştüğü hallerini görmek için merakla bekleyeceklerini ifade etti.

Öğretmenler ise Milli Eğitim Bakanlığının 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ders olarak fidan dikimine dikkati çektiğini anımsatarak, çocuk yaşta verilen doğa eğitiminin yaşam boyu süren bir bilinç oluşturduğunu vurguladı.

Program kapsamında 30 bin metrekarelik alanda çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu. Böylece çocuklara hem doğayla bağ kurma imkanı sunuldu hem de onların geleceğin karar vericileri olarak çevre sorumluluğunu üstlenmesi teşvik edildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
