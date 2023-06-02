Geleceğin iletişimcileri mezun oldu

BOLU - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi 2022-2023 akademik yılı mezunları, tören eşliğinde mezuniyetlerini kutladı. İletişim Fakültesi'nin 5. dönem mezunları, geleceğin iletişimcisi 180 genç mezuniyet gururu yaşadı.

Mezuniyet töreni, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salonda düzenlendi. İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 180 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreni, protokol konuşmaları ve diploma takdim töreni ile devam etti.

Mezun olan öğrencilere mezuniyet diplomaları öğretim görevlileri tarafından verildi.

"İletişim sürekli bir öğrenme sürecidir"

İletişim Fakültesi birincisi Eda Gonca, "Biz iletişim fakültesi mezunları olarak, iletişimin küresel ölçekte çok büyük bir öneme sahip olduğu bilinciyle, topluma ve toplumun geleceğine karşılık sorumluluklarımızı yerine getirecek, aydınlık yarınlar için meşale yakacak ve taşıyacağız. İletişim sürekli bir öğrenme sürecidir. Bugün mezun olmamamız sadece bir başlangıçtır. Bu yüzden mezun olduktan sonra da iletişim alanındaki gelişmeleri takip etmeye ve kendimizi sürekli olarak geliştirmeye devam etmeliyiz" dedi.

"Gazetecilik mesleğinin sorumluluklarını size 4 yıl boyunca anlatmaya çalıştık"

Öğrenmenin ömür boyu süreceğine dikkat çeken Gazetecilik Bölümü Başkanı ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Selami Özsoy, "Öğrenmek ömür boyu sürecek bir süreçtir. Günden güne değişen medya ortamında içinde sürekli kendinizi yenilersiniz. Diğer mesleklerde olduğu gibi iletişim alanında da işini iyi yapan, donanımlı liyakat sahibi, kendi çıkarlarından önce ülke çıkarlarını düşünen, bu aziz milletin değerlerine sahip meslek insanlarına her zaman ihtiyaç vardır. Gazetecilik mesleğinin sorumluluklarını size 4 yıl boyunca anlatmaya çalıştık. Hakikatin inşası, sağlam bina yapmak kadar, hava, ekmek, su kadar önemlidir. Yalanın bin bir kılığa girebildiği günümüzde doğruluk çok almasa da kalemini gerektiğinde kıran ama satmayan, sesini değil sözünü yükselten, hepimizin hakikat arayışına çare olacak, hatta 9 köyden kovulsa da 10'uncu köyü bulacak gazeteciler olacağınıza eminiz" diye konuştu.

"Çok heyecanlıyız"

Zorlu bir eğitim dönemi geçirdiklerini ifade eden öğrenci Semanur Fil, "Önce pandemi, sonra deprem zorladı. Ama bir şekilde mezun olduk. Çok mutlu, çok heyecanlıyız. Umarım bundan sonra mesleğimizi çok iyi bir şekilde yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Heyecanlı olduğunu ifade eden mezun öğrenci Aleyna Özmen ise "Ben çok mutluyum ve hala daha çok heyecanlıyım. Umarım bundan sonrada bizim için her şey çok güzel olur" dedi.

Mezuniyet törenine İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samettin Gündüz, Dekan Yard. Prof. Dr. Selami Özsoy, Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Tutar, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Zorlu, öğretim görevlileri, mezun öğrencilerin aileleri ve davetliler katıldı.