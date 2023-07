Geleceğin çiftçilerini yetiştirmek için bir ilçe adeta seferber oldu

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde bu yıl ilk kez eğitime başlayan tarım bölümünün 25 öğrencisi için kaymakamlık ve belediye tohum, tarım alanı ve ekipman desteği sağlarken, iş insanlarından da burs imkanı sunuldu.

Kaymakamlık koordinesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Bölümündeki öğrencilerin derslerde öğrendiklerini uygulayabilmeleri amacıyla ilçe belediyesi ile ilçe milli eğitim müdürlüğü iş birliğiyle proje geliştirildi.

Belediyeye ait 36 dönüm tarım arazisi, 11 dönümlük zeytinlik, topraksız tarım imkanı sunulan bir sera ile lavanta bahçesi öğrencilerin ders kapsamında kullanımına tahsis edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden sağlanan tohum ve fideler, belediyenin tarım ekipmanları aracılığıyla öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav puanıyla tarım bölümüne yerleşen her öğrenciye 1 dönüm arazi, 4 zeytin ağacına sahip olma imkanı sunuldu.

Bölümün öğrencilerince üretilen buğday, zeytin, lavanta, çilek, domates, salatalık ve biber gibi ürünler hasat edilip, satışa sunuluyor. Elde edilen gelirse bölüm öğrencilerine burs oluyor. Bu sene ikinci kez öğrenci kabul edilecek bölümü seçenlere ücretsiz barınma imkanı da sağlanıyor.

Tarım lisesine dönüşmesi amaçlanan projeyle geleceğin modern tarım yapan çiftçilerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

"Her anlamda öğrencilerimizin yanındayız"

Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, AA muhabirine, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde tarım bölümünü faaliyete geçirdiklerini anımsattı.

Bu bölümde okuyan öğrencilerin teorik olarak aldıkları dersleri seralar ve zeytinlikler ile tarım arazisinde pratiğe dönüştürdüğünü anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Her bir öğrenciye birer dönümlük arazi tahsisi gerçekleştirdik. Uygulamalarını yerine getirdiler. 36 dönümlük araziden hasat sonrası elde edilen gelirleri de öğrencilere burs olarak vereceğiz. Henüz hasadı yapmadık. 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde de kayıt yaptıracak öğrencilerimize de burs imkanı sağlayacağız. Öğrenciler gönül rahatlığıyla tarım bölümüne kayıtlarını yaptırabilirler. Çünkü kız ve erkek öğrenciler için ayrı pansiyon imkanımız var. Her öğrenci için burs imkanı sunuyoruz. Her anlamda öğrencilerimizin yanındayız. Tarım Bölümü'ndeki teorik eğitimin, ilçedeki arazilerde uygulama alanı bulması eğitim açısından çok önemli."

Çakır, Sarıcakaya ilçesinin birçok tarımsal uygulamanın yapılabildiği bir bölge olduğunu, bu yüzden öğrencilerin farklı çalışmalar yapabildiğini vurguladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Ziraat Fakültesi yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerde tarım bölümünden bahsettiklerine değinen Çakır, "Bölüme akademisyen desteği de sağlayacaklar. Akademisyenler yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere seminer ve konferanslar aracılığıyla bilgilerini aktaracak." dedi.

Çakır, Sarıcakaya ilçesinde tarım lisesi açmayı hedeflediklerini belirterek, "Belediyenin desteğiyle mevcut 36 dönümlük uygulamalı tarım arazisini artırabiliriz. Eğitimdeki ürün çeşitliliğini de zenginleştirebileceğiz. Eskişehir merkez, Bilecik ve Bolu gibi kentlerin yanı sıra Türkiye'nin her bölgesinden öğrenciyi eğitim için Tarım Bölümü'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gençlerin tarımla uğraşması için yetkililer seferber oldu"

Sarıcakaya Belediye Başkan Hüseyin Çam da öğrencileri tarıma alıştırmak için belediyeye ait 36 dönüm araziyi okula tahsis ettiklerini ve söz konusu araziye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tohum desteğiyle öğrencilerle buğday ekimi yaptıklarını söyledi.

Öğrenciler için bedelsiz tahsis edilen tarım arazisinin sürülmesi işini de üstlendiklerini aktaran Çam, şunları kaydetti:

"Hasat edilmesinin ardından satılan buğdayın geliri öğrencilerin olacak. Tarıma meraklı, bu işi yapmak isteyen öğrenciler yetişmeye başladı. Genç yaştayken tarımla uğraşmak çok önemli. Öğrencilerimizden tarım alanında çaba sarf etmelerini istiyorum. Genç nesillerin tarımla uğraşması için ilçedeki yetkililer adeta seferber oldu. Biz onlara her türlü altyapı desteği veriyoruz. Öğrencileri tarıma tutundurmayı sağlarsak gelecekte çok daha iyi olacak. Öğrencilere Japon Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlanan seralarda topraksız tarımı da öğrettik. Görsünler, yapsınlar, kendilerini geliştirsinler istiyoruz. Gelecekte hem bize ve memleketimize hem de kendilerine faydalı olsunlar. Bütün çabamız bu yönde. Öğrenci başına bir dönüm arazi veriyoruz. Sayıları artıkça arazi tahsisine de yükseltebiliriz."

Sarıcakaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar ise LGS puanıyla öğrenci kabul eden tarım bölümüne ilk yıl 25 kayıt yapıldığını dile getirdi.

Barınma ihtiyacı olan öğrencilerin ilçedeki yurtlarda kalabildiğini belirten Yazar, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin uygulamaları için Kaymakamlığımızca çiftçi eğitim merkezindeki sera tahsis edildi. Sarıcakaya Belediyesi Laçin Mahallesi'nde 36 dönüm bir araziyi öğrencilerimize tahsis etti. Bu tarım alanındaki buğdayı kasım ayında öğrencilerimizle birlikte toprakla buluşturduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze tahsisli toplam 69 tarım arazimiz ve 11 dönüm zeytinliğimiz var. Bu zeytinliğimizde bulunan 4'er ağacı uygulamalarda kullanmaları için öğrencilere verdik. Hem yeni kayıt yaptıracak hem de mevcut öğrencilerimiz için iki farklı firmadan burs sağladık. Tarım bölümümüz her türlü donanım ve eğitim imkanına sahip. Tarımsal alanda eğitim almak isteyen Türkiye genelindeki tüm öğrencilerimizi LGS puanıyla müracaatlarını bekliyoruz. Onları Orta Sakarya Havzası'ndaki Sarıcakaya ilçemizde ağırlamak ve eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamalarını sağlamalarını istiyoruz. Gelecek yıllarda katma değeri yüksek ürünler de yetiştirmeyi hedefliyoruz. İlçemiz geleceğin çiftçileri yetiştirmek için Türkiye Yüzyılı'nda seferber oldu."

Öğrenciler bölümlerinden memnun

Tarım bölümü öğrencilerinden 14 yaşındaki Toprak Köylü de okuldaki teorik eğitim sırasında tarımsal faaliyetlerde de bulunduklarına değinerek, ilçedeki iki mahallede eğitimleri için ayrılan tarım alanlarında ekim, dikim ve biçim işlemlerini yaptıklarının altını çizdi.

Köylü, bölümün tarımı öğrenmek ve gelecekte tarımsal faaliyetlerle uğraşacaklar için çok avantajlı olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden Cemre Yılmaz ise çiftçi ailesinden öğrendiği tarımsal faaliyetleri modern biçimde sürdürmek için bölümü tercih ettiğini söyledi.

Okulda açık ve örtü altı tarımsal faaliyetleri öğrendiklerine değinen Yılmaz, "Geleceğin kadın çiftçisi ve ziraat mühendisi olmayı hedefliyorum." dedi.