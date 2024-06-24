Geleceğin aşçıları siyah pirinç pilavını öğrendi

DÜZCE - Düzce'de yetiştirilen ve hem glütensiz hem de vitamin deposu olan siyah pirinç, Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin de mutfağını süsleyecek. Geleceğin aşçıları, siyah pirinç pilavını ustalarından öğrendiler.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yetişen mor pirinç olarak da isimlendirilen siyah pirinç, kendine özgü siyah-mor rengini, güçlü antioksidan özelliklerinden alıyor. Siyah pirinç diğer pirinç türleri ile karşılaştırıldığında protein açısından en yüksek pirinçler arasında yer alıyor. Bu pirinci ilk defa deneyimleyen Düzce Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri "Düzce'yi Tanıyorum" projesi çerçevesinde Çilimli, Kadın Girişimi ve Üretimi kooperatifine gezi düzenleyerek siyah pirinci tanıdılar ve lezzetini deneyimlediler. Rengi ile herkesi şaşırtan, içeriğindeki faydalar ile kendine hayran bırakan siyah pirincin pilavını yapmayı öğrenen Kız Meslek Lisesi öğrencileri yemek kültürlerine siyah pirinci de eklediler.

Kız Meslek Lisesi Öğrencisi Esma Süheyla Handan; "Siyah pirinç pilavı yaptık. Tek farkı görüntüsünün siyah olması. Nişastası beyaz pirince göre az olduğu için daha fazla kavurmamız gerekiyormuş. Bir su bardağı pirince 2 su bardağı su koymamız gerekiyormuş. Normal pirinçten farkı ise fazla kavruluyor. Glutensiz bir ürün, magnezyum deposu. Vitamin değeri çok yüksek" diye konuştu.

Okul öğrencisi Zehra Betül Mercan ise; "Siyah pirinç glütensiz, nişasta oranı az olduğu için çok kavrulması gereken bir ürün. Kavururken özellikle kokusu aroması çok güzel. Düzce'nin Çilimli İlçesinde yetiştiriliyor. Normal pirinçten biraz daha fazla kavuruyoruz. 2'ye 1 ölçüde kavurmamız gerekiyor. Salatası, sarması, sütlacı da yapılıyor" dedi.

Program hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.