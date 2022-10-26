Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı Riyad'da Başladı Güncel Haberler RİYAD, 26 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansı görülüyor, 25 Ekim 2022. Her yıl düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi (FII) konferansı Salı günü Suudi başkentinde başladı ve dünya çapında 6. RİYAD, 26 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansı görülüyor, 25 Ekim 2022. Her yıl düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi (FII) konferansı Salı günü Suudi başkentinde başladı ve dünya çapında 6.000 politika üretici, yatırımcı ve akademisyeni biraraya getirdi. (Fotoğraf: FII Enstitüsü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Suudi Arabistan Riyad Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı Riyad'da Başladı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.