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Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı Riyad'da Başladı

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Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı Riyad'da Başladı

RİYAD, 26 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansı görülüyor, 25 Ekim 2022. Her yıl düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi (FII) konferansı Salı günü Suudi başkentinde başladı ve dünya çapında 6.

RİYAD, 26 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansı görülüyor, 25 Ekim 2022.

Her yıl düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi (FII) konferansı Salı günü Suudi başkentinde başladı ve dünya çapında 6.000 politika üretici, yatırımcı ve akademisyeni biraraya getirdi. (Fotoğraf: FII Enstitüsü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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