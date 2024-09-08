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Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi'nde Millefiori Tekniğiyle Üretilmiş Cam Kaplama Levhalar Bulundu

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda Millefiori (Bin Çiçek) tekniğiyle üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalarına rastlandığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda "Millefiori (Bin Çiçek)" olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandığını bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, Andriake kazılarında çok özel bulgulara ulaştıklarını belirtti.

Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda "Millefiori (Bin Çiçek)" olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandığının bilgisini veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Önemli yapılarda kullanıldığı bilinen bu özel yapı iç dekorasyon malzemesine, bu boyutuyla Türkiye'de ilk kez rastlanıyor. Andriake'de keşfettiğimiz zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkatleri çeken düz plaka formundaki millefiori kaplamalar, ülkemiz için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli. Önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak tanımlanan buluntuları gün ışığına kavuşturan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimizle Akdeniz Üniversitesine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kültür Sanat Güncel Miras

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