KADEM'in "Geleceğe İşbaşı Projesi" 7. dönem mezunlarını verdi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından yürütülen, devlet korumasındaki genç kızların meslek sahibi olmalarını hedefleyen "Geleceğe İşbaşı Projesi" kapsamında 6 aylık eğitim sürecini tamamlayan 15 kişi, sertifikalarını törenle aldı.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, projenin 7'nci dönem mezuniyet törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Göktaş, törende yaptığı konuşmada, Geleceğe İşbaşı Projesi'nin genç kızların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan örnek bir sosyal destek modeli olduğunu belirtti.

Eğitime katılan genç kızların kendilerine sunulan imkanı, azim ve inançla yeni bir başlangıca dönüştürdüğünü ifade eden Göktaş, salondaki gençlere, "Sizlerle gurur duyuyoruz." diye seslendi.

Göktaş, eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunları tebrik etti.

Genç kızların yanında duran, onlara inanan ve emek veren KADEM'e teşekkür eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin geleceği, genç kızlarımızın potansiyelini açığa çıkaran politikalarla şekillenir. Onları eğitimde, istihdamda ve sosyal hayatta güçlendiren her proje, sadece bireysel başarıyı desteklemekle kalmaz, toplumu dönüştürür, sosyal dayanıklılığı artırır, ekonomik kalkınmayı hızlandırır, kültürel hayata katkı sunar. Çünkü genç kızlarımız attıkları her adımla hem kendi hikayelerini hem de bu ülkenin geleceğini büyütür. Bu inançla Bakanlık olarak genç kızlarımızı güçlü bir geleceğe taşıyan çalışmaları büyük bir kararlılıkla destekliyoruz."

"Bu başarıyı inşa eden sizlersiniz"

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, söz konusu projenin genç kızların hayatlarında gerçek bir dönüşüm oluşturduğunu vurguladı.

Projenin istihdam çalışmasının ötesinde genç kızlara güvenli bir gelecek zemini sunduğunu belirten Bayraktar, "Bu proje yalnızca bir meslek edindirme programı değil, hayata tutunma yolculuğu. 6 ay önce 'Yapabilir miyim?' diyerek bu yola çıkan gençler, bugün 'Başardım.' diyerek karşımızda duruyor. Aldığınız sertifikalar sadece bir eğitimin belgesi değil, vazgeçmeden yürüdüğünüz yolun, gösterdiğiniz azmin ve kendinize duyduğunuz inancın belgesidir." değerlendirmesini yaptı.

KADEM'in mezuniyet sonrasında da gençlerin yanında olacağını bildiren Bayraktar, "Biz sadece bir kapı açtık. O kapıdan yürüyerek geçen, bu başarıyı inşa eden sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Sarı da projenin, genç kızların hayatında kritik bir eşikte devreye giren güçlü bir sosyal model olduğunu vurgulayarak, "Bu projeyi başlatırken amacımız çok netti. Genç kızlar 18 yaşını doldurup kurumlarından ayrıldıklarında, 'Şimdi ne olacak?' kaygısı yaşamasınlar istedik. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler, geleceğe güvenle bakabilsinler diye bu programı hayata geçirdik." açıklamasını yaptı.

TRT Genel Müdürü Sobacı ise bu anlamlı yolculukta yer almaktan, genç kızların hayallerine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah önümüzdeki üç yıl boyunca bu projeye destek verecek, mezun olan gençlerimize istihdam imkanı sağlayacağız. TRT'nin size, üretkenliğinize, özeninize, emeğinize ihtiyacı var. Ülkemizin, kadınların her alanda güçlü bir şekilde var olmasına ihtiyacı var."

Konuşmaların ardından, eğitimleri başarıyla tamamlayan 15 genç kıza sertifikaları verildi.

Geleceğe İşbaşı Projesi hakkında

KADEM'in "Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" ilkesiyle 2016 yılından bu yana yürüttüğü Geleceğe İşbaşı Projesi, devlet koruması altında olan ve örgün eğitimden uzak kalmış genç kızların meslek sahibi olmalarını ve bağımsız bir yaşam kurmalarını hedefliyor.

Kamu kurumları, sivil toplum ve özel sektör işbirliğiyle yürütülen proje, genç kızların hayatlarında kalıcı bir dönüşüm yaratan örnek bir model olarak dikkati çekiyor.

Proje kapsamında yapılan eğitim programında genç kızlara, bilgisayar, diksiyon, muhasebe, bankacılık işlemleri ve yasal yükümlülükler gibi mesleki eğitimler verildi. Ayrıca, psikososyal destek, kişisel gelişim eğitimleri ve mentörlük çalışmalarıyla gençlerin hayata uyum süreçleri desteklendi.

Projenin 7'nci dönem mezunlarının istihdam süreci, TRT işbirliğiyle başlatılacak. KADEM, mezun olan gençlere iki yıl boyunca mentörlük ve psikolojik destek sunmaya devam edecek.