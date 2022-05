GeForce NOW kullanıcıları müjde! Kütüphaneye 27 yeni oyun ekleniyor

Dünyanın en popüler bulu oyun sistemi olan GeForce Now, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Kullanıcılara uygun fiyatlı oyun deneyimi sunan platform, Mayıs ayına 27 yeni içerikle hızlı bir başlangıç yapıyor. Üstelik bu yapımlar arasında Electronic Arts ve Star Wars severlerin ilgisini çekecek büyük oyunlar yer alıyor. işte ayrıntılar…

GeForce NOW'a Mayıs ayında 27 yeni oyun ekleniyor

Her geçen dün kütüphanesini genişleten GeForce Now, Mayıs ayında aralarında Star Wars Battlefront II,' 'Star Wars Jedi: Fallen Order' ve 'Star Wars: Squadrons'un da bulunduğu 27 yeni oyun eklenecek. Bu hafta kütüphaneye eklenen oyunların tam listesi ise şu şekilde:

Bakery Simulator ( Steam'de yeni sürüm)

Oaken ( Steam'de yeni sürüm)

Dinosaur Fossil Hunter ( Steam'de yeni sürüm)

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters ( Steam ve Epic Games Store'da yeni sürüm)

Trek to Yomi ( Steam ve Epic Games Store'da yeni sürüm)

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit ( Steam'de 6 Mayıs'ta yeni sürüm)

Frozenheim ( Steam )

Star Wars Battlefront II ( Steam ve Origin)

Star Wars Jedi: Fallen Order ( Steam ve Origin)

Star Wars: Squadrons ( Steam ve Origin)

Mayıs'ta gelecek diğer oyunların listesi:

Brigandine The Legend of Runersia ( Steam'de 11 Mayıs'ta yeni sürüm)

Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars ( Steam'de 11 Mayıs'ta yeni sürüm)

Cepheus Protocol Anthology ( Steam'de 13 Mayıs'ta yeni sürüm)

Evil Dead: The Game (Epic Games Store'da 13 Mayıs'ta yeni sürüm)

Old World ( Steam'de 19 Mayıs'ta yeni sürüm)

Vampire: The Masquerade Swansong (Epic Games Store'da 19 Mayıs'ta yeni sürüm)

Crossfire: Legion ( Steam'de 24 Mayıs'ta yeni sürüm)

Out There: Oceans of Time ( Steam'de 26 Mayıs'ta yeni sürüm)

My Time at Sandrock ( Steam'de 26 Mayıs'ta yeni sürüm)

Turbo Sloths ( Steam'de 27 Mayıs'ta yeni sürüm)

Pogostuck: Rage With Your Friends (Steam)

Raji: An Ancient Epic (Steam and Epic Games Store)

Star Conflict (Steam)

THE KING OF FIGHTERS XV (Steam and Epic Games Store)

The Planet Crafter (Steam)

The Political Machine 2020 (Steam)

Yet Another Zombie Defense HD (Steam)

