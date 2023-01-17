Geely'ye Ait Çinli Otomobil Markası İsrail Pazarına Girdi

KUDÜS, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Geely Otomobil Holding Grubu'nun sahip olduğu Lynk & Co otomobil markası, Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısıyla İsrail'de tanıtıldı.

KUDÜS, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Geely Otomobil Holding Grubu'nun sahip olduğu Lynk & Co otomobil markası, Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısıyla İsrail'de tanıtıldı.

İsrail'de satılan model, plug-in hibrit model olan Lynk & Co 01. Bu kompakt crossover SUV, Lynk & Co ile yine Geely'nin sahip olduğu İsveç merkezli Volvo Cars tarafından ortaklaşa geliştiriliyor.

Sadece elektrikle yaklaşık 70 kilometre yol katedebilen otomobil, bataryanın bitmesiyle benzinli motora geçebiliyor.

Lynk & Co APAC Pazarlama ve Piyasa Geliştirme Yöneticisi Peng Bing, Xinhua'ya verdiği demeçte, "İsrail'in seçilmesinin nedenlerinden biri, kentli bir marka olmamız ve İsrail'in kentleşmiş bir ülke olması" ifadelerini kullandı.

"Ayrıca İsrail, yüksek teknolojiye dayanan bir ülke ve elektrikli araç dönemine giriş yapıyor" diyen Peng, 2024'ün başı itibarıyla şirketin İsrail'de tamamen elektrikli modeller de satışa çıkarmayı planladığını kaydetti.

Peng, "İsraillilerin küresel vizyonu var ve yeni markaları daha kolay kabul edebiliyorlar" diye konuştu.

Geely'nin Geometry C modeli, 5.381 adet satışla 2022'de İsrail'de en çok satan elektrikli araç oldu.