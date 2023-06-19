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Gediz-Uşak Karayolu Tamamlanıyor

Gediz-Uşak Karayolu Tamamlanıyor

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapımı devam eden Gediz-Uşak Karayolunun tamamlanmayan 2,8 kilometrelik kısmının önümüzdeki günlerde tamamlanacağı bildirildi. Derbent-Emirfakı arasında kalan yolun en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini veren AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, "Yapımı devam eden Gediz-Uşak karayolunda 2,8 kilometrelik bölümü kalmıştı. İzmir'de bulunan Karayolları 2.Bölge Müdürü Murat Gönenli ile yaptığımız istişare sonucu bu yolun yağmurların azalmasıyla en kısa sürede bitirileceği müjdesini aldık. Bu yolu günlük kullanan vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntı sona erecek. Konuya olan hassasiyeti ve misafirperverliği için 2.Bölge Müdürü Murat Gönenli'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapımı devam eden Gediz-Uşak Karayolunun tamamlanmayan 2,8 kilometrelik kısmının önümüzdeki günlerde tamamlanacağı bildirildi.

Derbent-Emirfakı arasında kalan yolun en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini veren AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, "Yapımı devam eden Gediz-Uşak karayolunda 2,8 kilometrelik bölümü kalmıştı. İzmir'de bulunan Karayolları 2.Bölge Müdürü Murat Gönenli ile yaptığımız istişare sonucu bu yolun yağmurların azalmasıyla en kısa sürede bitirileceği müjdesini aldık. Bu yolu günlük kullanan vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntı sona erecek. Konuya olan hassasiyeti ve misafirperverliği için 2.Bölge Müdürü Murat Gönenli'ye teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Derbent Kütahya Gediz Güncel Haberler

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