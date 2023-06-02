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Gediz Ilıcasu köyünde hasar tespit çalışması

Gediz Ilıcasu köyünde hasar tespit çalışması

Güncel Haberler

Gediz ilçesi Ilıcasu köyünde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selden zarar gören alanlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapıldığı bildirildi.

Gediz ilçesi Ilıcasu köyünde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selden zarar gören alanlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personeli ilçemiz Ilıcasu köyünde gerçekleşen sel felaketinde hayvansal üretim ve bitkisel üretim ile ilgili hasar tespit çalışmaları için bölgede incelemelerde bulunmuştur" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Gediz Güncel Haberler

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