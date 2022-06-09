Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Kütahya'nın Gediz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, 2 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanlıan 5 düzenek ve 6 aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M, Y.A, M.K, Ö.A, H.G. ve U.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Muharrem Cin - Güncel Hisarcık Kütahya Gediz Güncel Haberler

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