Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, 2 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanlıan 5 düzenek ve 6 aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.M, Y.A, M.K, Ö.A, H.G. ve U.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Muharrem Cin - Güncel

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