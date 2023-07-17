Gediz'de trafik uygulamasında yüzlerce araca ceza yağdı

Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında yüzlerce araç ve motosiklet denetlendi. Eksik evraklı ve plakasız araçlara ceza kesildi. Denetimler sonucunda sürücülere 140 bin liradan fazla ceza uygulandı.

Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bütün personelin katılımı ile trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Gediz'de farklı konumlarda gerçekleştirilen trafik uygulamasında yüzlerce araç ve motosiklet denetlendi eksik evraklı ve plakasız motosiklet ile araçlara adeta ceza yağdı. Denetleme uygulamasında 49 motosiklet ve sürücüsüne ehliyetsizlikten ayrıca plaka takmamaktan işlem yapıldı. Ayrıca 30'dan fazla araca da yüksek se ve abartı egzoz kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimler sonrası Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürücülere 140 bin liradan fazla ceza kesildi.

Denetimlerin sık aralıklarla devam edeceği bildirilirken, plakasız motosiklet ve abartı egzoz bulunan araçlar konularında sürücüler uyarıldı. - KÜTAHYA