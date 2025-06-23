Gediz'de Tarlada Yangın: 5 Dönüm Alan Küle Döndü

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 5 dönüm ekili alan yandı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Gediz Dedeköy'deki bir tarlada çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri ile Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın, bitişikteki diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. Yangında 5 dönümlük ekili alan küle döndü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.