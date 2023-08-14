Gediz'de Biçerdöver Kontrolleri Yapıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hasat döneminde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri araziye çıkarak biçerdöverlerde dane kaybı denetimi gerçekleştirdi. Gediz genelinde çiftçilerin bir yıllık emeklerinin kaybolmaması için biçerdöver kontrollerini gerçekleştiren ekipler sürekli olarak denetimler gerçekleştiriyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hasat döneminde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri araziye çıkarak biçerdöverlerde dane kaybı denetimi gerçekleştirdi.

Gediz genelinde çiftçilerin bir yıllık emeklerinin kaybolmaması için biçerdöver kontrollerini gerçekleştiren ekipler sürekli olarak denetimler gerçekleştiriyor.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat hasadında dane kaybını en aza indirmek amacıyla biçerdöver kontrollerini gerçekleştirmenin yanı sıra anız yakılmasının önlenmesi amacıyla köy köy dolaşarak uyarıda bulunuyor.

Biçerdöverlerin dökeceği her bir danenin, çiftçimize ve milli servetimize zarar verdiğini ifade eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kaan Dönmez, "Ekiplerimiz hasadın başlamasından bu yana sahada biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriyor. Biçerdöverlere ait yerine getirilmesi gereken her zorunluluğu kontrol ediyoruz. Metrekareye düşen dane sayısını hesaplıyor, olumsuz bir durumda müdahale ediyoruz" dedi.

Çiftçileri dane kaybı konusunda uyaran Dönmez, "Çiftçi vatandaşlarımız ağaç gölgesinde oturup ürününüzün biçilmesini beklemeyin. Biçilen alanları sık sık kontrol ederek dökülen dane sayısı fazla ise biçerdöver operatörünü uyarın. Biz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak sürekli kontrolde olacağız. İkazlara rağmen ayar yapmayan ve dane kaybına neden olan biçerdöver operatörleri için bizi arayabilirsiniz. Ayrıca biçilen tarlalarda ateş yakmayın. Çok büyük yangınlara sebebiyet vermemek adına bu konuya özellikle dikkat edilmeli" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA