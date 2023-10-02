Gediz Belediyesi Yolları Yenilemeye Devam Ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye bir taraftan yeni yollar açmaya devam ederken diğer taraftan da mevcut yolları yenileyerek vatandaşın hizmetine sunuyor. Gediz Belediyesi ekipleri son olarak yol yenileme çalışmaları çerçevesinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu Mehmet Ersoy Caddesinde, yol düzenleme çalışmasını trafiği aksatmamak için gece boyunca çalışarak yeniledi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye bir taraftan yeni yollar açmaya devam ederken diğer taraftan da mevcut yolları yenileyerek vatandaşın hizmetine sunuyor.

Gediz Belediyesi ekipleri son olarak yol yenileme çalışmaları çerçevesinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu Mehmet Ersoy Caddesinde, yol düzenleme çalışmasını trafiği aksatmamak için gece boyunca çalışarak yeniledi.

Gediz Belediyesi, ilçedeki trafik akışının güvenli ve düzenli bir şekilde sağlanmasının yanında yollarda bulunan olumsuzlukların giderilmesi için yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan ve hasar gören yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Saha denetimleri sırasında gördükleri aksaklıkları gideren ekipler, ayrıca vatandaşlardan gelen talepler çerçevesinde çalışmalarını yapıyor.

İlçe genelinde yol yapım ve asfalt kaplama çalışmalarına devam edileceğini söyleyen Başkan Muharrem Akçadurak, "İlçe merkezimizde trafiğin yoğun olduğu yollardan biri olan Mehmet Ersoy Caddesinde ekiplerimiz gece boyunca gündüz trafiğini aksatmamak için gece mesaisi gerçekleştirdi. Belediyemiz sorumluluk alanı içerisindeki yollarımızı vatandaşlarımızın istediği şekilde mesai kavramı gözetmeksizin kaliteli hale getiriyoruz. İlçemiz genelinde yoğun çalışma programı uygulayan belediye ekiplerimiz asfalt kaplama, yol bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Şehrimize en iyi hizmeti verebilmek için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA