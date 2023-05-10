Gedik Filarmoni Orkestrası, sezon kapanış konserini Kadıköy'de verdi

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı bünyesinde topluma kültür ve sanat alanında destek sağlamak amacıyla kurulan Gedik Filarmoni Orkestrası, 2022-2023 sezonunun son konserini Kadıköy'deki Süreyya Operası'nda gerçekleştirdi.

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı bünyesinde topluma kültür ve sanat alanında destek sağlamak amacıyla kurulan Gedik Filarmoni Orkestrası, 2022-2023 sezonunun son konserini Kadıköy'deki Süreyya Operası'nda gerçekleştirdi.

Orkestranın şefi Cem Mansur, konserden önce ABD'li besteci Aaron Copland'ın hikayesini ve müzik serüvenini anlattı.

Copland'in "Music for the Theater" (Tiyatro için Müzik) çalışmasıyla başlayan konserde, Mozart'ın 41. numaralı "Jüpiter" senfonisi de müzikseverlere sunuldu.

Konserde ayrıca 2015'te "Smit Composition Ödülü"ne layık görülen Yunus Gencer imzalı Klarnet Konçertosu, klarnet ustası Kıvanç Fındıklı eşliğinde çalındı.

Bu yıl 4. yaşını kutlayan Gedik Flarmoni Orkestrası, 2022-2023 sezonu kapsamında İlter Vurucu, Buğra Yüksel, Lal Karaalioğlu, Doğaç Bezdüz, Emre Yavuz, Kandemir Basmacıoğlu, Barış Büyükyıldırım ve Hande Dalkılıç gibi müzisyenlerle birlikte seyircilerle buluştu.