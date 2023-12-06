Geçmişten Günümüze Yazma Eser Konservasyonu Sergisi

Yazma eserlerin koruma, onarım ve bakım süreçlerini anlatan sergi, ziyaretçilerle buluştu. Sergide, yazma eserlerin bakımı, onarımı ve muhafazası için yapılan müdahalelerin tarihsel süreç içindeki değişimi gözler önüne serildi.

Yazma eserlerin koruma, onarım ve bakım süreçlerini anlatan "Geçmişten Günümüze Yazma Eser Konservasyonu" adlı sergi meraklılarıyla buluştu.

Yazma Eserleri Koruma ve Onarım Sempozyumu (YEKOS) kapsamında Rami Kütüphanesi Şifahane Koridorunda ziyarete açılan sergide, yazma eserlerin bakımı, onarımı ve muhafazası için yapılan müdahalelerin tarihsel süreç içindeki değişimi gözler önüne serildi.

Serginin açılışı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kitap Şifahanesi Arşiv Dairesi Başkanı Dr. Nil Baydar ve Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahintarafından yapıldı.

Ziyaretçiler, eserlerin onarım sürecinde görev alan yetkililerden, sürece ve malzemelere ilişkin bilgi aldı.

Sergi "Kuru temizlik", "Yüzey bütünlüğü bozulan kağıtların sağlamlaştırılması", "Mürekkep korozyonunun sağlamlaştırılması", "Süslemeli eserlerde yapılan tahribatsız analizler", "Kırılgan kağıtta tamamlama", "Estetik tamamlama", "Dikiş teknikleri", "Ciltte tamamlama" ve "Murakka sağlamlaştırma" bölümlerinden oluşuyor.

Sergide, onarımı yapılan eser örneklerinin yanı sıra restorasyon çalışmalarında kullanılan kağıt, karton, mürekkep, deri, fırça ve cetvel gibi malzemeler görülebiliyor. Konservasyon süreçlerine ilişkin videoların da ekranlardan izlenebildiği sergi, 21 Ocak 2024'e kadar ziyaret edilebilecek.