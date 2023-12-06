Üye Girişi
Haberler

Geçmişten Günümüze Yazma Eser Konservasyonu Sergisi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Yazma eserlerin koruma, onarım ve bakım süreçlerini anlatan sergi, ziyaretçilerle buluştu. Sergide, yazma eserlerin bakımı, onarımı ve muhafazası için yapılan müdahalelerin tarihsel süreç içindeki değişimi gözler önüne serildi.

Yazma eserlerin koruma, onarım ve bakım süreçlerini anlatan "Geçmişten Günümüze Yazma Eser Konservasyonu" adlı sergi meraklılarıyla buluştu.

Yazma Eserleri Koruma ve Onarım Sempozyumu (YEKOS) kapsamında Rami Kütüphanesi Şifahane Koridorunda ziyarete açılan sergide, yazma eserlerin bakımı, onarımı ve muhafazası için yapılan müdahalelerin tarihsel süreç içindeki değişimi gözler önüne serildi.

Serginin açılışı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kitap Şifahanesi Arşiv Dairesi Başkanı Dr. Nil Baydar ve Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahintarafından yapıldı.

Ziyaretçiler, eserlerin onarım sürecinde görev alan yetkililerden, sürece ve malzemelere ilişkin bilgi aldı.

Sergi "Kuru temizlik", "Yüzey bütünlüğü bozulan kağıtların sağlamlaştırılması", "Mürekkep korozyonunun sağlamlaştırılması", "Süslemeli eserlerde yapılan tahribatsız analizler", "Kırılgan kağıtta tamamlama", "Estetik tamamlama", "Dikiş teknikleri", "Ciltte tamamlama" ve "Murakka sağlamlaştırma" bölümlerinden oluşuyor.

Sergide, onarımı yapılan eser örneklerinin yanı sıra restorasyon çalışmalarında kullanılan kağıt, karton, mürekkep, deri, fırça ve cetvel gibi malzemeler görülebiliyor. Konservasyon süreçlerine ilişkin videoların da ekranlardan izlenebildiği sergi, 21 Ocak 2024'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Rami Kütüphanesi Türkiye Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler? Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title