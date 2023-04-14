"Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk-Çocuk Dergileri Sergisi" yarın Kadıköy'de açılacak
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"Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk-Çocuk Dergileri Sergisi", yarın Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde meraklılarının ilgisine sunulacak.
"Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk- Çocuk Dergileri Sergisi", yarın Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde meraklılarının ilgisine sunulacak.
Kadıköy Belediyesi ile Çizgi Roman Okurları Derneğinin ev sahipliğindeki sergide, 1928'den bugüne yayımlanmış 70'ten fazla çocuk dergisi yer alacak.
Birçok ünlü çizgi roman karakterinin ilk yayımlandığı dergilerin de görülebileceği sergide, Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı'nın kişisel koleksiyonundaki dergiler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Sergi, çocuk dergilerinin geçmişten bugüne yaşadığı değişim ve dönüşümü de gösterecek.
Etkinlik kapsamında 16 Nisan pazar günü 14.00'te çocuk dergileri ile ilgili söyleşi gerçekleştirilecek. Önder Çakı'nın yöneteceği söyleşide, çocuk edebiyatı alanında önemli çalışmalara imza atan gazeteci-yazar Yalvaç Ural katılacak.
Sergi 4 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.