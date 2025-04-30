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Geçiş Üstünlüğü İhlali Yapan Araç Tespit Edildi

Geçiş Üstünlüğü İhlali Yapan Araç Tespit Edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretini usulsüz kullanan bir aracı tespit ettiklerini ve aracın geçiş üstünlüğü hakkının iptal edildiğini açıkladı. Sürücüye toplamda 155 bin 401 TL ceza kesildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, " Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi. Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi. Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi. Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle; ışıklı ve sesli uyarı işaretini takılacağı yerlerin dışında kullanmak, emniyet şeridi ihlali yapmak, geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve standart dışı plaka takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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