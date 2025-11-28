Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Yönelik Sağlık Hizmetlerinde Düzenleme

GEÇİCİ koruma altındaki yabancılara yönelik sağlık hizmetlerinde katılım payı zorunluluğu, özel hastanelere başvuru kısıtlaması ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) fiyat uygulamalarına sınırlama getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; geçici korunanlardan, SGK tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine göre katılım payı alınacak. Bu kapsamda alınan katılım payı tutarları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna aktarılacak. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Göç İdaresi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici korunanların ödediği katılım payları, talepleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca kendilerine geri ödenecek.

ÖZEL HASTANELERE BAŞVURU KISITLAMASI

Ödeme gücü olmayan geçici koruma altındaki kişilere verilen sağlık hizmetlerinin bedeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından Sağlık Bakanlığı'na ödenecek; ancak tutar SUT fiyatlarını aşamayacak. Geçici korunanlardan ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenler, acil ve zorunlu haller dışında özel hastanelere doğrudan başvuramayacak. Geçici korunanlara bulaşıcı hastalık riskine karşı gerekli tarama aşılar yapılarak her türlü önlem alınacak. Üreme sağlığı konusunda bilgilendirme yapılacak, çocuklara yönelik ulusal taramalar uygulanacak.

Geçici korunanlara sağlanacak sağlık hizmetlerine karşılık olarak sağlık hizmet sunucularına bedel ödenmesinin zorunlu olduğu hallede SGK, genel sağlık sigortalıları için belirlenen fiyatların altına inemeyecek ve daha yüksek iskonto uygulayamayacak. Ödeme gücü bulunduğu halde hizmeti karşılanmayan kişilere ise aşılar hariç hiçbir sağlık hizmeti sunulamayacak.

Değişiklikler 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.