Türk Eczacıları Birliği'nden Geçici Koruma Altındaki Yabancılar İçin İlaç Temininde Yeni Dönem Mesajı

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği, geçici koruma altındaki yabancıların eczanelerden ilaç teminine ilişkin yeni protokolün SGK ile imzalandığını açıkladı. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak düzenleme kapsamında, bu kişilere ait reçeteler SGK-TEB protokolü çerçevesinde karşılanacak.

Türk Eczacıları Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "geçici koruma altındaki yabancıların eczanelerden ilaç temini için 01 Ocak 2026 tarihinden geçerli yeni protokol SGK ile TEB arasında imzalandığı" bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçici koruma altındaki yabancıların tedavi ödemeleri ile ilgili olarak 28 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazetede 10658 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan Yönetmelik değişikliği ile, 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçici koruma altındaki yabancılardan da katılım payı alınacağı belirlenmiştir. Sağlık hizmet sunumu ve ilaç temin hizmetlerinin aksamaması için 01.01.2026 tarihinden itibaren, geçici koruma kapsamındaki kişilerin tedavisi için düzenlenen reçete muhteviyatı ilaçlarının karşılanması ve reçetelerinin incelenmesi için T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Birliğimiz arasında bir dizi görüşme gerçekleştirilmiştir.

Görüşme süreci sonucunda, Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında, 01.01.2026 tarihinden geçerli olmak üzere, Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanması Kapsamında Tanımlananların Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol 31.12.2025 tarihinde imzalanmıştır. Aynı tarihte, Göç İdaresi Başkanlığı ile Birliğimiz arasında, 2021 tarihinde imzalanan protokol de feshedilmiştir. SGK-TEB protokolü kapsamında sözleşmesi bulunan ve geçici koruma altındaki yabancılar için ilaç temini yapmak isteyen eczacılarımız için yeni yapılan protokol doğrultusunda Birliğimiz tarafından bastırılacak sözleşme formu, Bölge Eczacı Odalarımız aracılığıyla, meslektaşlarımıza ulaştırılacaktır.

SGK ile anlaşması bulunan eczaneler tarafından, Medula Eczane Sistemi üzerinden, bu protokolün kapsamda yer alan kişiler için düzenlenecek elektronik reçeteler, 01.01.2026 tarihinden itibaren karşılanabilecektir. Medula Sisteminde, reçete girişi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığı bilgisi alınmıştır. Bu şekilde reçete karşılayacak olan eczacılarımızın, Ocak ayı sonuna kadar sözleşme yaparak, sözleşme formunu, kesecekleri ilk fatura ekinde Ertuğrulgazi SSGM'ye iletmesi gerekmektedir.

Yapılan protokol kapsamında; sözleşmeli eczanelerin, geçici koruma altındaki yabancıların reçetelerin karşılanması için de reçete hizmet bedeli alması, reçete kontrolünün takvime bağlanması, fatura ödeme süresinin takvime bağlanması, reçete kontrolünün Ertuğrulgazi SSGM'den, ödemelerin de SGK tarafından tek merkezden gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Göç İdaresi Başkanlığı ile yapılan protokol, 31 Aralık 2025 günü bitimi itibariyle sona erdiğinden, sözleşme yapmak istemeyen eczacılarımızın, 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçici koruma altındaki yabancılara ait reçeteleri karşılamaması gerekmektedir."