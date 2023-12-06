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Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere İş İmkanı Sağlayan Proje

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Seçilmiş bölgelerde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşları için ekonomik fırsatların güçlendirilmesi projesi, kadınlara büyükşehirlerde iş imkanı sağladı. Projenin kapanış etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi.

Kadınları iş piyasasına dahil ederek sürdürülebilir sosyal girişimcilik modelleri oluşturmayı hedefleyen "Seçilmiş Bölgelerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) ve Türk Vatandaşları İçin Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi Projesi" kadınlara büyükşehirlerde iş imkanı sağladı.

Projenin kapanış etkinliği, "Kalkınmaya Doğru: Gelişmekte Olan Bir İş Gücü Piyasası için Fırsatlar Yaratmak" temasıyla Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.

Dünya Bankası İnsani Kalkınma Program Lideri ve Türkiye Baş Ekonomisti Rene Antonio Leon Solano, burada yaptığı konuşmada, projenin finansmanının Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından sağlandığını, Dünya Bankası olarak uygulayıcı olmalarının yanı sıra Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, KOSGEB gibi kurumlarla yakın işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Pek çok uluslararası örgütün de projeye destek verdiğini belirten Solano, ilgili belediyelerin de kendi bölgelerinde işbirliği içinde çalıştığını bildirdi.

Solano, projenin 2019-2023 döneminde yürütüldüğü bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Mersin, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurulan sosyal kooperatifler aracılığıyla kadınlar için 500'den fazla istihdam fırsatı yaratıldı. Buradaki amacımız, kadınların iş gücü piyasasına katılabildiği, gelir elde edebildiği ve becerilerini geliştirdikleri sürdürülebilir sosyal girişimcilik modelleri oluşturmaktı."

"Artık yapay zekadan bahsediyorlar"

Proje başladığında kadınların çoğunun resmi iş gücü piyasasında çalışmadıklarını ifade eden Solano, "Bugün ise bu kadınlar artık yapay zekadan bahsediyorlar ve nasıl pazarlama teknikleri geliştirebileceklerini anlatıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Solano, Dünya Bankasının, Türkiye'de sosyal girişimcilik konusundaki bilgiye katkıda bulunmak ve sektörün potansiyelini azami düzeye çıkarmak amacıyla Sosyal Girişimcilik Uygulama Topluluğu (SECoP) kurduğunu, bu çerçevede 300'den fazla organizasyon ve 900'den fazla kişiyi bir araya getirdiğini anlattı.

"Sosyal girişimcilik, kapsayıcı büyümeyi, paylaşılan refahı teşvik ediyor"

AB Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkan Vekili Thomas Fjendbo da projenin sosyoekonomik kalkınma projelerinden biri olduğunu belirterek, "Sosyal girişimcilik, kapsayıcı büyümeyi, paylaşılan refahı teşvik ederken sosyal, ekonomik ve çevresel zorlukların ele alınmasında önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Sosyal girişimciliğe özellikle odaklanılması gerektiğini vurgulayan Fjendbo, bunun mülteciler dahil çeşitli gruplara fırsatlar sağlayabileceğini, kadınların da iş gücüne katılmasının değişiklik sağlanabilmesi için elzem olduğunu dile getirdi.

Fjendbo, ekonomik bağımsızlığın, toplumsal cinsiyet engellerinin aşılmasının, kadın liderliğindeki sosyal girişimlerle daha kapsayıcı ve sürdürülebilir geleceğin şekillendirilmesinde önemli rol oynadığına dikkati çekerek, AB'nin sosyal ekonomik ekosistemleri desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

500 kadına iş ve istihdam olanağı sağlandı

AB tarafından sağlanan finansmanla yürütülen Dünya Bankası projesi niteliğindeki "Seçilmiş Bölgelerde Yaşayan GKAS ve Türk Vatandaşları İçin Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi Projesi", İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin'de kurulan sosyal kooperatifler aracılığıyla 500'den fazla kadına iş ve istihdam olanağı oluşturdu.

Projenin hedefleri arasında, kadınları iş piyasasına dahil ederek, sürdürülebilir sosyal girişimcilik modelleri oluşturmak yer alıyor.

Proje kapsamında, Ankara'da el sanatları ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren BERİ, İstanbul'da gıda üretim sektöründe iş yapan EKİP, İzmir'de temizlik ve sanitasyon hizmetleri sağlayan HALKA, Mersin'de gıda sektöründe faaliyet gösteren AHENK pilot kadın sosyal kooperatifleri kuruldu.

Söz konusu kooperatifler, konsolidasyon ve sürdürülebilirlik aşamasında bulunurken üyelerinin ve içinde bulundukları topluluklarının yaşam standartlarını artırmayı ve sosyal uyumu teşvik etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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