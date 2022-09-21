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Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

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Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Erzincan'da akşam saatlerinde yağış etkili oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Erzincan'da akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.

Erzincan'da aralıklı devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzincan Güncel Haberler

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