Geçen yıl bayramın ilk günü anne ile kızının öldürüldüğü saldırının şüphelisi yakalandı

DİYARBAKIR'da, geçen yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü ziyaretten dönen ailenin otomobiline düzenlenen, anne ile kızının öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR'da, geçen yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü ziyaretten dönen ailenin otomobiline düzenlenen, anne ile kızının öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, geçen yıl 3 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı. Kurulan pusu sonucu çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime (18), Mahir (6) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı. Jandarma tarafından olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden S.B. tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.