Geçen yıl 665 bin 696 deniz kaplumbağası, Türkiye sahillerinde denize kavuştu

TARIM ve Orman Bakanlığı, 2022 yılında 665 bin 696 deniz kaplumbağasının Türkiye sahillerinde yumurtadan çıkıp, denize kavuştuğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'nin taraf olduğu Bern ve Barcelona sözleşmeleri kapsamında deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Takip çalışmaları ile 2022 yılında Türkiye'nin kumsallarında 335 bin 216 caretta caretta ve 330 bin 480 yeşil kaplumbağa yavrusu olmak üzere toplam 665 bin 696 deniz kaplumbağasının yumurtadan çıkıp, denize koştuğu tespit edildi.

VALİLİKLERE UYARI

Deniz kaplumbağalarının kabuklarına, koruma çalışmalarının yanı sıra beslenme, kışlama alanları gibi bilgiler için uydu verici takılarak takibe alınıyor. 2010 yılından bu yana toplam 51 kaplumbağaya verici takıldı. Halen 7'sinden veri alınan kaplumbağalardan birinin Akyatan'dan Kuzey Afrika'ya kadar gittiği tespit edildi. İzlenen kaplumbağalara 'Bodrum', 'Karya', 'Dalyan', 'Fethiye' ve 'Dolunay' gibi isimler verildi. Öte yandan, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının bulunduğu Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay valiliklerine gönderilen genelge ile deniz kaplumbağalarının elle beslenmesinin ve bu amaçla turistik tur düzenlenmesinin önüne geçilmesi istendi.

'KUMSALLARIMIZDAN EKSİK OLMASIN'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağası yavrularını mavi sular ile buluşturmaya ve nesillerini korumaya devam ettiklerini belirtti. Yumaklı, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 666 bin yavru kaplumbağayı sahillerimizden denize uğurlamıştık. Bu yıl da yavruları suya kavuşturmaya devam ediyoruz. Nesilleri artsın, çoğalsın. Kumsallarımızdan eksik olmasın" dedi. (DHA)